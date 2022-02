Escotadas, Karol G y Becky G elevaron la temperatura en Instagram con su nuevo himno “Mami”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de haber mostrado de cerquita su escote y la vista de su casa en Los Ángeles, Karol G y Becky han elevado la temperatura de la red social Instagram al develar la fotografía de su más reciente colaboración titulada “Mami”, el nuevo himno de las cantantes. Sin miedo a nada “Las G“, como las están llamando muchos, aparecieron escotadas en la fotografía.

Becky G decidió usar un top turquesa que dejaba parte de su busto a la vista. En cambio, Karol G prefirió mostrar más de abajo y usar un bodysuit y botas a la rodilla. Todo este escotazos de belleza para dar a conocer a sus fans su más reciente trabajo que han titulado el nuevo himno de Las G, “Mami”. Justo ayer les contamos que Becky G y Karol G trabajaron con el novio de Chiquis Rivera, Emilio Sánchez. Recordemos que el mismo es fotógrafo y director. Además es el encargado en gran parte de todo lo que se refiere a imagen de Becky G. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Karol G tiene semanas en Los Ángeles y nos enteramos el día que colocó una cadena en medio de sus senos y salió a pasear con su mejor amigo y ya influencer también Daiky Gamboa. De hecho, ayer Karol G corría por toda su casa emocionada diciendo que no podía creer que su nuevo himno junto a Becky G. “Mami”, ya se encuentra en todas las plataformas digitales como Spotify, Youtube y iTunes. Sin miedo a nada, ambas se mostraron con poca ropa para todos sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Bien sabemos que tanto Becky G como Karol G son unas luchonas y unas mujeres que quieren y han logrado con éxito empoderar a otras mujeres a través de su música. También, a través de las redes sociales envían mensajes a diario a las mismas. No hay duda que este par se la trae. Pero, como La Bichota, es la que tiene las polémicas alborotadas tanto por su truene con Anuel AA y la nueva novia del mismo como por los rumores de un posible romance con el futbolista colombiano, James Rodríguez. Por lo pronto, aquí les dejamos “Mami” para que lo disfruten.

