Rumores de Karol G y el futbolista James Rodríguez hablan de un posible romance

Mientras una amiga le ponía bronceador en compañía de otras “Bichotas” más en hilo dental desde República Dominicana, los rumores de un posible romance entre Karol G y el futbolista colombiano James Rodríguez se avivaron. Esto dejaría en el terreno de juego a todos los fans que piden un regreso de Karol G y Anuel AA, quien acaba de darle anillo y todo a su nueva novia, la cantante de trap Yailin La Más Viral.

Desde que James Rodríguez apareció con el cabello azul al igual que Karol G comenzaron los rumores de un posible romance entre el futbolista y “La Bichota”. A pesar de no haberse dejado ver juntos sino para unas fotos, son muchos los que aseguran que Karol G tiene nuevo bebecito.

Y sí, por ahí anda rodando otro rumor de un supuesto bebecito que es cantante de reguetón también, pero “las piedras” para Karol G están sonando más por el lado de James Rodríguez. De hecho, Karol G y James viajaron en el mismo avión. View this post on Instagram A post shared by James Rodríguez (@jamesrodriguez10)

Resulta que hace tiempo se viralizó una foto de Karol G y James Rodríguez juntos en un avión. Todo indicaba que era una foto para el recuerdo de personas que son todo un orgullo para Colombia. Pero ahora, el delantero de de la selección fútbol de Colombia, James Rodríguez montó una fotografía mientras viajaba en un avión y, ya saben que a los internautas no se les escapa nada, de inmediato pudieron resolver que es el mismo avión que habría usado Karol G anteriormente. View this post on Instagram A post shared by 👹NOTICIAS DEL GENERO URBANO🔥 (@yeyetontv)

Por otro lado, James Rodríguez terminó recientemente con su ex novia, la modelo y empresaria venezolana Shannon De Lima, quien fue esposa del cantante Marc Anthony y a quien también se le relacionó fugazmente con el boxeador Canelo Álvarez. Por lo pronto habrá que ver si Karol G y James se dejan ver de ser cierto el rumor o si de plano, el bebecito es otro. Mientras le dejamos el videoclip de Karol G, “Don´t Be Shy”.

