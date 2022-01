Bailarina de Karol G le jala el top a la cantante y suben la temperatura del Instagram

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si hay unas personas que han acompañado a Karol G durante los últimos meses han sido sus bailarinas. Las mismas no solo trabajan con la colombiana sino que se han vuelto prácticamente familia y por eso siempre andan tomándose fotos muy sexys con la propia “Bichota”. En esta oportunidad, una de sus bailarinas se agachó y jaló el top dejando a la vista parte de su busto y esto obviamente subió la temperatura de las redes sociales.

Hace pocos días, Karol G se presentó en República Dominicana donda salió a cantar con tremendo hilo dental entre uno de sus tantos outfits y dejó a más de uno suspirando. Minutos antes, ella y una de sus bailarinas decidieron darle un regalito a sus fans y por eso la joven en cuestión se agachó en frente de Karol G y le jaló el top haciendo que a muchos se es volara la imaginación.

Justo en República Dominicana se encontraba también su ex Anuel AA, quien se comprometió con Yailin La Más Viral y hasta anillo le dio y todo. El cantante ya tenía días presumiendo a su nueva novia en las redes sociales. Desde mensajes, rosas y ojos de peluche gigantes, que le mandó mientras la dominicana se recuperaba en un hospital de una cirugía estética. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Justo ayer el ex de Karol G le entregó la roca a Yailin y con eso sella y confirma que El Makinón es parte del pasado. Por su parte, Karol G no ha dado señales de tener algún nuevo romance. Todo lo contrario. Sigue rodeada de sus amigas bailarinas y hasta llegó agarrada de mano de su mejor amigo a un juego de la NBA en la ciudad de Los Ángeles vistiendo un traje muy cortito y enseñando un poco más que las piernas. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

