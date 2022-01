Karol G abrió su jean, mostró su tonificado abdomen y celebró sus nominaciones al Premio lo Nuestro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No importa que tanto la nueva novia de su ex Anuel AA, Yailin La Más Viral, monte historias presumiendo su nuevo amor y supuesto compromiso con con el reguetonero, Karol G puede hacer que los ojos del mundo volteen a verla si así lo desea. Recientemente está celebrando sus 9 nominaciones al Premio lo Nuestro que realiza la cadena Univision y para ello, Karol G abrió su jean y mostró su tonificado abdomen vistiendo un top tejido muy pequeñito.

La Bichota ha dejado claro que ha llegado para quedarse y por mucho rato. A diferencia de su homóloga Natti Natasha, Karol G no tiene hijos y puede trabajar sin descanso. Por eso, cerró el 2021 con su Bichota Tour y desde ya dio un concierto en República dominicana con un tremendo hilo dental. Además, Karol G acaba de ser nominada al Premio lo Nuestro y en 9 categorías junto a sus paisanos J Balvin, Maluma, Camilo y Sebastián Yatra. Pero obviamente, lo hizo de una manera muy al estilo El Makinón: desabotonando su jean y mostrando las boobies y el cuerpazo que se gasta. View this post on Instagram A post shared by Papá G (@papag_kg)

Hace pocos días, Karol G incendió las redes sociales cuando una bailarina jaló su top y ambas subieron la temperatura del Instagram. Mientras todo esto sucede, su ex Anuel AA sigue disfrutando de las mieles del amor, pues se comprometió con Yailin La Más Viral y le dio anillo y todo a la dominicana. View this post on Instagram A post shared by KAROL G ꪜ (@karolgificial)

Todo indica que los ex bebecitos ya no volverán y que, mientras Anuel AA se prepara supuestamente para pasar por el altar con la cantante de trap, Karol G sigue en compromisos laborales. Hace poco llegó al juego de la NBA de los Lakers en la ciudad de Los Ángeles agarrada de la mano de su mejor amigo obviamente, lo hizo poco sencillita y mostrando más allá de las piernas. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

