“La Bichota”, Karol G, se puso juguetona con la lengüita mientras bailaba hip hop en el gimnasio

La colombiana Karol G no se cansa de seducir con pícaro carisma. Ayer subió una cantidad de historias en Instagram que una era más candente que la otra. Primero que nada subió una con efectos especiales, seguido de un bikini con tanga blanca, después presumió parte de sus sesiones en estudio, para finalizar con un baile de hiphop bien tapada pero sacando la lengüita al tiempo que entrenaba en el gimnasio.

Justo ahora, los rumores de romance entre Karol G y James Rodríguez han tomado más fuerza. Fanáticos analizaron fotos donde ambos aparecen en el mismo avión. Al parecer, la hija del jugador de la selección de Colombia es fanática de la cantante. Pero, Karol G ha respondido a todos estos chismes bailando hip hop a tiempo que hace moviemtos sexys con su lengüita y después envuelta en una bata de peluche. View this post on Instagram A post shared by ❤‍🔥Karolgupdates❤‍🔥 (@karolgupdates_)

Por otro lado, Karol G parece haber removido sus tatuajes no sólo el de su ex Anuel AA, sino varios que tenía en los brazos y piernas. Pero por la experiencia del asunto, parecía ser que sólo se los cubrieron para algunas fotografías o grabación de algún video. Los tatuajes grandes no se eliminan en una sola sesión. En todo caso habrá que esperar a ver si en realidad hizo lo mismo que Anuel AA. Este último por cierto, no para de presumir el dineral que se está gastando en su prometida, Yailin La Más Viral. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

