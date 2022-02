Karol G juega con la lengua y presume sus nueva joyas en los dientes desde Los Ángeles

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La colombiana Karol G fue la gran ausente en el Premio lo Nuestro 2022. Aún así se llevó la canción del año con su tema Bichota. Pero resulta que la reguetonera se encuentra en Los Ángeles preparándose para actuar en la nueva serie donde también actúa Sofía Vergara. Así es, la ex de Anuel AA se estrenará muy pronto como actriz. Mientras, Karol G estuvo jugando con su lengua y ahí dejó sus nuevas joyas en los dientes.

Se trata de dos joyas de oro que ocupan dos de los dientes de La Bichota, quien publicó una historia en su cuenta de Instagram muy cerquita de de su boca y ahí se pudo notar que la colombiana, mientras jugaba con su lengua, tenía algo nuevo brillante en sus dientes. Pero además, Karol G lanzó una noticia explosiva: su nuevo trabajo musical está casi listo y todos quieren ver rápido de qué se trata y si hay alguna canción dirigida a su ex Anuel AA y a su nueva novia Yailin La Más Viral. View this post on Instagram A post shared by ❤‍🔥Karolgupdates❤‍🔥 (@karolgupdates_)

“Llevo cinco días en el estudio 24/7 buscando lo que acaba de salir”, desde un estudio en Los Ángeles, California. Al parecer y por ahora, esta será la residencia de La Bichota Karol G mientras se prepara para sus grabaciones en Netflix y desde donde no deja de hacer sus sexys publicaciones. Recientemente estuvo el Super Bowl 2022 y después de se fue sin sostén y mostrando el calzón a la fiesta privada de Drake. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Sin embargo, esto no ha hecho que sus fans olviden los rumores de romance entre Karol G y el futbolista colombiano James Rodríguez. Mismo que aclaró que no tiene ninguna relación con Karol G. También se le achacado una relación con Daiky Gamboa, pero en innumerables ocasiones ambos han dejado claro que es su mejor amigo y su director artístico. Así que, por ahora, Karol G sigue soltera y trabajando más que nunca por empoderar a la mujer latina. Así que nosotros le dejamos el tema donde todo eso comenzó para Karol G, “Bichota”.

