Video de Karol G diciendo que se casaría con el colombiano James Rodríguez se viraliza

Los rumores de un posible romance entre Karol G y el futbolista colombiano James Rodríguez se avivaron. Esto dejaría en el terreno de juego a todos los fans que piden un regreso de Karol G y Anuel AA, quien acaba de darle anillo y todo a su nueva novia Yailin La Más Viral, y quien disfrutó del juego de las estrella de la NBA mientras se daban besos de lengua.

Sin embargo, el día de ayer, el propio futbolista de la selección de Colombia, James Rodríguez, estaba en un “Live” y desmintió que tuviese una relación con La Bichota Karol G: “No, no, no estoy soltero ahora muchachos. No crean todo lo que dicen… Estoy recibiendo hojas de vida…”, aclaró el deportista en Instagram. Pero, como todo lo que pasa en redes, se queda para siempre, ha salido a la luz un video donde Karol G dice que se casaría con James Rodríguez“. Ir al minuto 4:17

A la colombiana le preguntaron por un famoso con el que se casara en un caso hipopético y platónico y La Bichota sin titubear respondió: “Yo me casaría con James Rodríguez“. Pero esto fue mucho antes que El Makinón triunfara como lo ha hecho hasta ahora. Recordemos que Karol G es una de las artistas hispanas de mayor éxito mundial hasta el momento. View this post on Instagram A post shared by 👹NOTICIAS DEL GENERO URBANO🔥 (@yeyetontv)

De hecho, ya convertida en una super famosa, la propia hija de James Rodríguez con Daniela Ospina, le pidió a su papá conocer a la colombiana Karol G. Al parecer, la niña es una fanática de la cantante. Obviamente, con el buen corazón que tiene la reguetonera, se juntaron y se hicieron las fotos, pero también disfrutó entre amigos y con obviamente, con el futbolista colombiano. Mismo que hasta pintó su cabello de turquesa, hecho que fue el que desató toda ola de rumores de un supuesto romance entre estos dos. Pero hasta la fecha, no parece haber indicios de relación. Mejor, les dejamos el video “Ocean” de Karol G que aparece en su canal de Youtube.

Sigue leyendo:

