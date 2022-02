Yailin La Más Viral y Anuel AA se dan besos de lengua en pleno juego de la NBA y fans de Karol G se molestan

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La pareja del momento Yailin La Más Viral y Anuel AA siguen dando de qué hablar sobre todo a los fans de Karol G, quienes se han molestado que el cantante y Yailin La Más Viral se den besos de lengua en pleno juego All Stars de la NBA. Estos mismos aseguran que el reguetonero está teniendo lo mismos detalles que tuvo con Karol G, mientras duró su relación.

“Anuel AA, sé más original bro, tienes los mismo planes con todas”, “Este está pasando el despecho recordando todo lo mismo que hizo con La Bichota, y “Rosas, osos, globos y hasta juego de la NBA. La historia se repite pero con la dominicana”, fueron parte de los comentarios que se pudieron leer en un fan page de Instagram de reguetón, donde se hicieron públicas las fotos y los videos de Yailin La Más Viral y Anuel AA dándose un beso de lengua y compartiendo con varias de las estrellas de la NBA. View this post on Instagram A post shared by Fun news (@funnews1_)

Justo el día anterior, Anuel AA y Yailin La Más Viral estuvieron en el mismo juego y ella, muy quitada de la pena, mostró las “boobies” al abrir su chamarra. Ambos andaban combinados con unos trajes deportivos de la firma Christian Dior. Recordemos que el máximo exponente del trap, Anuel AA también le gustaba combinarse con sus carros y con Karol G también, cosa que no dejaron pasar los fanáticos de La Bichota. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Lo cierto es que, les guste o no a los fans de Karol G. Anuel AA y Yailin La Más Viral están inseparables. Siempre se les ve juntos en los “Live” que ella monta casi a diario. También todas las veces que él la llena de joyas y lujos incluyendo el último viaje en avión privado que presumió el propio Anuel AA en redes sociales. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Mientras estos tórtolos siguen dándose amor no importa dónde estén, nosotros les dejamos el éxito de Anuel AA junto a Ozuna “Los Dioses”, mismo que cuenta con casi 170 millones de visitas en Youtube.

