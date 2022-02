El busto de Karol G se desbordó con corsé metálico

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Por lo visto, La Bichota no quiere dejar “pa’nadie”, su busto se desbordó al usar un corsé metálico al asistir al Super Bowl 2022 como lo que es, la estrella latina más importante del momento. Karol G es imagen de innumerables marcas como Smirnoff y Crocs, hizo una gira millonaria con el Bichota Tour y además recibió en el 2021 37 premios. Lo que quiere decir que, si no ha alcanzado el éxito absoluto entonces está bien cerca.

Pero los que nos trae hoy a hablar de Karol G es una vez más su look, mismo que está manejado en gran medida por su mejor amigo Daiky Gamboa. El mismo busca lo mejor, lo más extravagante y sobre todo, lo que vaya mejor con La Bichota, como lo fue este corsé metálico con el que el busto de Karol G literal se desbordó, pero recordemos que esa es la función principal de esta pieza de ropa: reducir la medida de la cintura y levantar el busto, tal cual como se hizo en “La Bélle Epoqué” de la antigua Francia. View this post on Instagram A post shared by K a r o l G ✨ (@karolgphotos)

Así que, con busto desbordado en corsé metálico, mostrando el abdomen y con pantalones noventeros anchos entró triunfante Karol G al Super Bowl 2022 que se dio en la ciudad de Los Ángeles donde estuvo de tú a tú con estrellas como Jennifer Lopez y Ben Affleck, Cardi B y Offset y muchas más. Esto habla del poderío de la artista colombiana en la industria del entretenimiento. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Después del gran evento deportivo, Karol G dejó a la vista su tanga sin sostén con un vestido transparente se fue a la festa privada del rapero Drake, en la que obviamente causó sensación junto Daiky Gamboa por el atuendo de ambos. Sin duda, se han convertido en unos íconos de la moda. View this post on Instagram A post shared by KAROL G ꪜ (@karolgificial)

Mientras todo esto sucedía, Anuel AA y su nueva novia Yailin La Más Viral seguían haciendo de las suyas en las redes sociales dejándose ver muy cariñosos en medio de rumores de de boda. Él la llama esposa, pero a ciencia cierta no se sabe si de verdad hayan enlazado sus vidas por la vía legal. Por lo pronto, aquí les dejamos el éxito de “La Bichota” Karol G con Feid “FRIKI“, para que lo disfruten.

Sigue leyendo:

Rumores de Karol G y el futbolista James Rodríguez hablan de un posible romance

Karol G mostró casi todos sus senos y mandó a sus fans a: “Prender el velón”

El extraño top que usó Karol G le remarcó todo el busto