Karol G mostró casi todos sus senos y mandó a sus fans a: “Prender el velón”

La colombiana Karol G sigue más que feliz en su natal Medellín, donde salió al escenario el primer día con un mínimo hilo dental y cantando a Colombia un Vallenato en compañía de la acordeonista María Silena Ovalle. Esto sucedió en el estadio Atanasio Girardort, donde desde mucho antes de las presentaciones ya tenía la taquilla agotada. Ahora, sigue celebrando su triunfo desde casa y es que, muy quitada de la pena, Karol G mostró gran parte de sus senos al tiempo que dijo: “Hoy 7 de Diciembre, Un perreito friki en medallo (ahí les dejo pa que se les prenda ese velón) jaja Los amo puesssss”.

Con una blusa roja de abertura en el medio de sus senos, cosa que los mostraba y dejaba casi todos a la vista y usando una minifalda blanca a juego con las botas, la cantante Karol G mandó a sus fans a: “Prender el velón” al tiempo que reía en cada una de las imágenes que subió a su cuenta de Instagram.

Las noches que se presentó en Medellín, Karol G hizo que sus fans se emocionaran hasta las lágrimas al cantar un Vallenato, género tradicional colombiano. Para Karol G esta presentación no solo fue importante por: “Ser su tierrita”, sino porque ahí comenzó su sueño hace 15 años, cuando no tenía ni la menor idea que se convertiría en El Makinón que es hoy en día y mucho menos que, a su corta edad, haría una gira como lo ha sido el Bichota Tour. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Durantes las presentaciones en El Coliseo de Puerto Rico, Karol G cantó junto a Anuel AA, pues este último se apareció en la tarima dejando sin palabras a la colombiana. Según contó Karol G, tenían mucho tiempo que no hablaban, pero ella aprovechó la oportunidad para dejarle saber lo agradecida que está con el mismo. De esta manera, ambos reguetoneros pasaron la página y lo perpetuaron con unas sonrisas desde el camerino de Karol G. Así le dejaron saber a sus fanáticos que entre ellos ahora reinará una hermosa amistad. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

