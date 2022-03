Con descarado hilo dental, Karol G cantó a su natal Colombia de nuevo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Bichota Tour Latinoamérica de Karol G comenzó y la ciudad escogida por la cantante fue Barranquilla en su natal Colombia. La Bichota volvió a los escenarios después de una muy breve pausa y no piensa parar. Obviamente, su vestuario fue actualizado pero las mínimas tangas no pudieron faltar. Con tremendo y descarado hilo dental, que dejaba su espectacular cuerpazo a la vista Karol G le hizo pasar una noche increíble a sus fans colombianos y ellos le respondieron en amor y cariño.

Con un bodysuit de correas anaranjado que se convertía en un hilo dental por detrás, interpretó sus temas Bichota, El Barco, 200 Copas, entre otros y fue la primera vez que cantó en tarima su tema con Becky G “MAMIII” en su natal Colombia. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site | México (@karolgsite)

Karol G brindó con su público y además invitó a su amigo y también artista Ryan Castro a que levantara la copa también con ella y con todos los que fueron a verla en Barranquilla. La emoción de la cantante por el inicio de este Bichota Tour Latinoamérica comenzó en el avión. Ahí, junto a su mejor amigo y director artístico Daiky Gamboa, bailaba y cantaba. Minutos después, La Bichota aseguró que no podía contener la emoción de haber pisado Colombia para darle toda su música y energía al país que la vio nacer. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site | México (@karolgsite)

El Bichota Tour del año pasado la llevó por varias ciudades de los Estados Unidos y algunos otros lugares fuera del mismo que incluye Colombia por supuesto, donde Karol G le cantó un Vallenato a su país. También pisó Puerto Rico, isla natal de su ex Anuel AA. Este se apareció en su presentación y sorprendió a la colombiana, quien al principio se mostró un poco renuente a dar un show con él pero con quien limó asperezas y pasó la página posteriormente en el camerino de El Coliseo de Puerto Rico. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

