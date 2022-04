Grupo Firme triunfa cantando “Tusa” de Karol G en Coachella y Eduin Caz repite reto de Anitta

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Si algo quedó claro ayer es el éxito de la presentación que dio Grupo Firme en Coachella 2022, donde Eduin Caz repitió la hazaña de quitarse la camisa para presumir sus musculotes. Pero, parte de lo que prendió al público fue el momento en que Grupo Firme cantó “Tusa” de Karol G en Coachella en un show sin presentes que dejó el nombre de México por todo lo alto. Minutos más tarde, Eduin Caz repetía el reto de Anitta en el piso.

Después de una ausencia de dos años volvió uno de los festivales más importantes de música de la costa oeste, Coachella. Ahí, una de las bandas más queridas del momento del regional mexicano como lo son los integrantes de Grupo Firme se dieron cita y cantaron varios de sus éxitos. Pero sorprendieron al cantar la canción de Karol G, “Tusa” a todo pulmón. Eduin Caz y todos sus compañeros no pararon de brincar y dar el todo por el todo en este Coachella 2022 incluyendo el famoso twerking del reto de la cantante brasileña Anitta, moviendo la colita. View this post on Instagram A post shared by Grupo Firme (@grupofirme)

Esta también se presentó el día de ayer en Coachella 2022 desde los espacios más naturales y hermosos de Indio en California. Anitta dio todo un show con las mejores representaciones artísticas de su país: capoeira, samba, calipso y hasta un solo de percusión de la misma cantante fueron los detalles que amenizaron su increíble presentación. Además rindió todo un homenaje a la favela donde nació. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Hoy se presentará Karol G donde seguramente veremos parte de lo que ha cantado en su Bichota Tour. Seguramente interprete Bichota. Además, ya ayer dejó un mensaje en su Instagram al tiempo que vestía un traje de animal print que dejó claro por qué es una de las mujeres más hermosas de la industria musical. Seguidamente de Karol G se presentará Doja Cat, quien dio mucho de qué hablar en su última presentación en los premios Grammy. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

