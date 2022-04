Anitta muestra el nuevo “challenge” de su tema “Gatas”: mover la colita a destiempo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La brasileña Anitta no para de cosechar éxitos sobre todo cuando de las redes sociales se trata. Sí, cuenta con varios millones de reproducciones con sus videoclips en Youtube y canciones en las distintas plataformas musicales como Spotify y iTunes. Pero no se puede negar que el éxito de su último “challenge” puso a medio mundo a mover la colita de pecho al suelo. Ahora el nuevo te hará moverla a destiempo pero al ritmo de su tema “Gatas” del disco más reciente de la intérprete Versions Of Me.

“A ver las GATAS bailandooooo @chenchocorleone”, fue lo que escribió en su cuenta de Instagram Anitta al tiempo que bailaba y movía su colita como casi solo ella puede. No en vano ni las más destacadas bailarinas han podido hacerlo con la naturalidad que lo hace ella. Hasta los más famosos como Becky G y Eduin Caz de Grupo Firme han imitado el famoso “challenge” de la cantante. Así que, no es de extrañar que todos se sumen al del nuevo tema “Gatas” moviendo la colita de manera diferente. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

A pesar que Anitta es una de las artistas que no tiene miedo a hablar abiertamente del tema que sea, ha sido objeto de diferentes críticas por su manera de bailar. Mismas que ha respondido de frente y generando un gran apoyo entre las mujeres latinas. Recordemos que el más sonado fue con el también cantante Arcángel después que la brasileña publicara una foto de su trasero. Al final, el mismo se disculpó pero la cantante recibió se llevó el soporte de la gran mayoría. Incluyendo famosos como Residente. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta acaba de lanzar también una línea de ropa de la mano de SHEIN. Manifestó estar muy emocionada con esta faceta. Además se espera que los próximos días dé una presentación majestuosa en Coachella 2022. Recordemos también que se presentará La Bichota, Karol G. Así que, el fin de semana promete. Por lo pronto, le dejamos el éxito de Anitta, “Envolver”.

