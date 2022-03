Becky G perrea en el suelo como Anitta y se burla de sí misma en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Becky G es la artista más amiguera de la industria musical y la más consentida y cariñosa también, pero eso no le elimina lo increíblemente sexy que es aunque ella no se lo crea. Sin miedo al ridículo, Becky G perreó en el suelo haciendo el “challenge” de Anitta pero terminó burlándose de sí misma, pues aseguró que no tiene la flexibilidad para hacerlo.

Moviendo su “colita” como pocas veces hace o al menos en Instagram, Becky G se animó a hacer el reto que andan imitando todos, El “Envolver” de la cantante brasileña Anitta. “¡¡¡Te dije!!! No tengo fuerza. Te amo. Lo sexy se vuelve tonto muy rápido conmigo”, escribió Becky G. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

La cantante hizo acto de presencia hoy en los Premios Oscars 2022, donde llegó luciendo un vestido color nude con pedrería y strapless. A pesar de ser muy bajita de estatura, el vestido la estilizaba y la hacía lucir más alta de lo que es, amén de los tacones que tenía puesto, claro. Esta es una noche muy especial para Becky G y para los demás hispanos y músicos como los son Sebastián Yatra y Luis Fonsi, quienes dijeron presente por la película “Encanto” y “Bruno” respectivamente. View this post on Instagram A post shared by E! Entertainment (@eentertainment)

En cuanto a su carrera musical, Becky G es la más solicitada para colaboraciones. Las última habría sido con Thalía y Chiquis Rivera. Esto sin mencionar el exitazo que está teniendo su canción “MAMIII” junto a Karol G. Ya la colombiana dijo que no puede esperar a cantar el tema en tarima con su amiga.

