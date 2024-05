La novia del surfista australiano asesinado en México compartió los últimos mensajes que le envió

La novia del surfista australiano asesinado Callum Robinson recurrió a las redes sociales para expresar su dolor.

Días después de que Callum, su hermano Jake Robinson y su amigo Carter Rhoad fueran encontrados muertos en Baja California, México, Emily Horwath reflexionó sobre su vida en común y reveló lo que él le dijo en su mensaje final.

“Feliz martes. Buenos días. Son las 11:11 y solo estoy pensando en ti. Solo quería enviarte un mensaje rápido y decirte hola, cariño”, dijo Callum en un mensaje de voz, que fue publicado por Emily en sus Instagram Stories junto a una foto de él sosteniendo una taza de café en la playa.

“Espero que estés teniendo un comienzo fenomenal en tu día. Te envío una gran sonrisa. Salud, bebé. Te extraño”, agregó el surfista australiano.

Junto al mensaje de voz compartido en las redes sociales, Horwath escribió: “Eso es exactamente lo que eras. Positividad y sonrisas”.

Además, la joven publicó fotos y videos de ella y Callum juntos, incluida una imagen de él haciéndose una pedicura.

Compartió su vida en pareja

“Cal siempre se hacía pedicura conmigo y le poníamos caritas sonrientes en el dedo gordo del pie”, recordó. “Incluso los dedos de sus pies estaban felices”.

También compartió instantáneas de Callum colgado de un árbol junto a la playa y de fiesta con ella y sus amigos, así como imágenes de los dos de vacaciones juntos.

“Para las vacaciones o los cumpleaños, Cal y yo siempre nos comprábamos experiencias que podíamos compartir juntos”, explicó. “Para Navidad me regaló un puente para escalar y una tirolesa. Conociendo mi miedo a las alturas, siempre trató de sacarme de mi comodidad para disfrutar cosas que nunca haría por mi cuenta“, añadió.

Emily dijo que hicieron todo esto mientras podían reírse constantemente durante la vida y no tomárselo tan en serio. “Este hombre cambió mi vida de una manera que ni siquiera puedo expresar con palabras… Todavía no entiendo un mundo sin él y su energía en él. Me siento muy agradecida de haberlo amado”.

Por último, compartió una reflexión para recordar lo efímera que es la vida. “Dile a tu gente que los amas. Vive la vida al máximo todos los días. Sé amable con los demás. Ríe sin control. No dejes que las cosas pequeñas te molesten. Lideras con positividad y vives como Cal“.

Los cuerpos de Callum, Jake y Carter, junto con el cuerpo de una cuarta persona no identificada, fueron encontrados con heridas de bala en la cabeza dentro de un pozo profundo no lejos de su campamento al sur de Ensenada.

Los fiscales de Baja California dijeron en conferencia de prensa ese mismo día que el móvil de los asesinatos fue el robo de una camioneta. Tres días después, anunciaron que un sospechoso había sido acusado formalmente de desaparición forzada en relación con la muerte de los hombres.

