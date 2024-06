¿Qué dijo Maripily Rivera sobre Madison Anderson que desató la furia de los fans?

Maripily Rivera hizo enfurecer a los fans de Madison Anderson al declarar que la ganadora de ‘La Casa de los Famosos 3’, “cometió un gran error” al enamorarse y no aprovechar la popularidad del reality show después de su triunfo.

“Madison después de la competencia, en vez de disfrutar de su triunfo, lo disfrutó poco y se dedicó a enamorarse. Al enamorarse, los cohíbe de muchas cosas”, contó en una entrevista para Metro.

“Yo estoy soltera y no quiero enamorarme para que no me pase lo mismo que ella. Yo quiero acaparar esta ola que está subiendo y montarme ahí, porque para el amor yo voy a tener tiempo”, expresó.

Rivera también recordó que Anderson salió soltera del reality y después de eso inició con Pepe Gámez, con quien está comprometida.

“Ella salió soltera y lo tenía todo en sus manos. Pero, en ese momento, se enamoró. Entonces, cuando uno se enamora, uno se abandona un poco y dejas de hacer muchas cosas que hubiese aprovechado. Por eso, yo no puedo hacer lo mismo, yo soy una mujer lista y para mí el business está primero”. Maripily Rivera – Empresaria y actriz

La doble de maripily dijo ésto entonces? Creéme que lo que mas queremos es que María del Pilar se enfoque en su triunfo y suelte en banda a Madison pic.twitter.com/x3BwfhmAVX — Adianez Aguila (@AdianezAgu11058) May 31, 2024

Sobre estas declaraciones, algunos de los fans de la puertorriqueña opinaron:

“Pues NO … mientas Madi tenga FANS de verdad, aquí estaremos para defenderla de personas cómo está señora”

“Viva su triunfo y deje de jod*r con Madison… Ella es dueña de su vida y ni usted ni nadie tiene por qué decirle cómo vivirla o lo que tiene o lo que no tiene que hacer con ella. Dedíquese a lo suyo”.

“Maripily un día te ama, al otro te quema, después te tira caca porque nadie puede brillar más que ella y después te vuelve a amar jajajaa”

¿Qué más ha dicho Maripily Rivera de Madison Anderson?

No es la primera vez que Maripily Rivera hace declaraciones sobre Madison Anderson. Cuando recién llegó a Puerto Rico, después de resultar ser la ganadora de la cuarta temporada del programa de telerrealidad, los medios de comunicación le preguntaron sobre el apoyo de Anderson y Rivera contestó que no lo recibió y que se decepcionó de ella.

Expresó que no se sintió apoyada por parte de la boricua y dijo que “no recibió ni un minuto de apoyo”.

Rivera se convirtió en la cuarta mujer en ganar ‘La Casa de los Famosos 4’. En el segundo lugar quedó su compañero, Rodrigo Romeh, el tercer puesto Lupillo Rivera. En la cuarta posición Alana Lliteras y de quinta Geraldine Bazán.

