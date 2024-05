Lupillo Rivera recibe críticas por su reacción a la canción ‘300 Noches’ de Belinda

Después de su salida de ‘La Casa de los Famosos 4’, Lupillo Rivera, sin duda, está dando de qué hablar. Durante una transmisión desde su cuenta de Instagram, el artista reaccionó a la canción ‘300 Noches’ de Belinda y asumió que estaba dedicada a él.

Además de eso, comentó una seguidora, le comentó que el videoclip podía guardar relación con él.

“Yo no he visto el video. Ayer una muchacha me puso un comentario que si había visto el video de (Belinda) que salía un toro y un botón rojo y andaba de pijama… yo no lo he visto la verdad”, expresó en el live.

Durante su transmisión, Rivera aprovechó la oportunidad para observar el material audiovisual. Sin embargo, hubo un momento de sorpresa y fue cuando escuchó la frase: “Aún recuerdo cuando lo hacíamos y amanecíamos”, su primera reacción fue reírse con picardía.

También aseguró que está “cool” y dijo: “Qué buenos videos se avienta esta morra”.

De acuerdo a la opinión de los internautas, Lupillo Rivera pensó que el video estaba dedicado a la breve relación que mantuvieron en el 2019.

¿Qué dijo Rivera sobre Belinda?

En el reality show ‘La Casa de los Famosos’, Rivera habló en diversas oportunidades de Belinda e incluso, en otras sin mencionar su nombre, pero sí sus características físicas como “sus ojos”.

Contó que salieron durante seis meses, mientras grababan ‘La Voz Kids’, y que ella revisaba el teléfono constantemente.

Aunado a esto, le contó a sus compañeros que sostuvieron varios encuentros íntimos durante ese tiempo y que él le dedicó una canción, pero no mencionó el nombre.

“Yo le he compuesto canciones a todas las mujeres con las que he estado, porque ellas son mi debilidad”, admitió dentro del reality show de Telemundo.

Ante la reacción del ‘Toro del Corrido’, los internautas no esperaron para criticarlo. En redes se leen estas opiniones:

“Lupillo no necesita que lo humillen, el solo lo hace 🤡🫠🤣”

“Ay no! Pobre! Otra vez ilusionado 😂”

“Que alguien le preste un Mapa para que se ubique porque últimamente anda medio perdido en el mundo como que soñando mucho 😂”

“Definitivamente el y Aleska son igualitos, creen q el mundo gira por ellos 😂😂😂😂”

Sobre el álbum de Belinda, se presume que las canciones están dedicadas a su exnovio, Christian Nodal.

Lupillo Rivera tras salir de ‘La Casa de los Famosos’

Después de ‘La Casa de los Famosos’, Rivera no terminó siendo la celebridad más popular. Aunque, al principio del programa de telerrealidad tenía un gran apoyo en las redes sociales, a medida que fue avanzando su participación los internautas se desligaron del cantante.

En especial, luego de su separación con el Cuarto Tierra y su huida al Cuarto Agua, por sus ataques de celos, por la amistad que tenían Rodrigo Romeh y Ariadna Gutiérrez.

En sus palabras, todo ocurrió “por enamorarse de una morra”.

