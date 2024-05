La Bebeshita asegura que Lupillo Rivera no merecía ganar ‘La Casa de los Famosos’ “por malo”

Lupillo Rivera, quien se perfilaba como el favorito de ‘La Casa de los Famosos 4’, quedó en tercera posición y se llevó $50 mil dólares, el veredicto sorprendió a muchos. Sin embargo, hay exparticipantes que están de acuerdo con esta decisión como La Bebeshita.

La sexta eliminada del reality show fue abordada por la prensa en Ciudad de México y opinó sin censura.

La influencer añadió que Lupillo Rivera no merecía ganar “por malo”. “No. Lupillo Rivera no se merecía ganar. Si tenía una estrategia, ¿pero se merecía ganar La Casa de los Famosos? Por supuesto que no”.

Sobre el triunfo de Maripily Rivera, La Bebeshita aseguró que sí se merecía el primer lugar. “Creo que se lo merecía más Maripily porque sufrió mucho; le hicieron mucho bullying todos. A mí me hizo bullying y por ella me sacaron, pero Lupillo era malo, malo no se merecía ganar”.

El aceite de Lupillo Rivera

Durante esta temporada de ‘La Casa de los Famosos’, el hermano de Jenni Rivera se encargó de mostrar un aceite que le “daba suerte”. En diferentes ocasiones, se untaba aceite y pronunciaba unas palabras.

Entre los habitantes se comenzó a rumorear que era una especie de “brujería”, porque el cantante tuvo una excelente racha de ganar retos de liderazgo o de salvación. Pero, el intérprete de ‘Grandes ligas’

La prensa también le preguntó a La Bebeshita al respecto y opinó que no creía que fuera religioso:

“Nunca me echó ese aceite. Un día lo dejó en la mesa y me lo quería robar, ¿qué hubiera pasado si me hubiera robado? Él ni hubiera ganado nada. Pero se dio cuenta de que había dejado su aceite ahí olvidado y, entonces, lo agarró. Lo olí. Olía a mostaza, como vinagre, horrible. Ajá a la brujería”.

Rivera vivió un reality controversial. Inició siendo parte del equipo Tierra y su popularidad estaba en lo más alto. Después tuvo un incidente con Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh, esto lo llevó a separarse de su habitación y mudarse a Agua.

Después de lo ocurrido, en un posicionamiento tanto Ariadna Gutiérrez como Maripily Rivera lo acusaron de ser un “abusador emocional”. La puertorriqueña, en la última eliminación, lo llamó “maltratador de mujeres”.

Debido a estas fuertes palabras, el cantante contó en una entrevista en ‘Despierta América’ en Univisión que su equipo legal está pensando en demandar a la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’.

Declaró que no podía dar mayores declaraciones por seguridad, pero que mantendría al tanto a sus seguidores.

