Juan Rivera habló sobre la razón por la que su hermano Lupillo no ganó “LCDLF”

El triunfo de la influencer Maripily Rivera en “La Casa de los Famosos” sigue causando polémica entre algunas estrellas, incluyendo a varios integrantes de la familia del cantante Lupillo Rivera; y uno de los que no se guardó su opinión fue Juan Rivera. El productor reflexionó con respecto al motivo por el que su hermano no logró llevarse el matelín con los $200,000 dólares.

Fue a través del canal de YouTube de su madre, Doña Rosa Rivera, que el famoso se pronunció sobre las acusaciones que la cadena Telemundo ha recibido por presunto “fraude”. Al respecto, indicó que estas especulaciones no podrían estar más alejadas de la realidad.

“No importa de qué equipo sea, sea esta vez de mi carnal, sea la última temporada de Dania, de Paty, de las temporadas anteriores. Cuando no gana el concursante que cierto grupo apoya todos los grupos gritan fraude. Todos. Entonces no es chido, lo digo por experiencia”, expresó. “Yo no puedo decir que no hubo fraude, yo no puedo decir que sí hubo fraude porque no sé y es una injusticia, no tan solo para la cadena, para la producción, sino para todos los concursantes”.

Reconoció que si bien el denominado ‘Toro del Corrido’ es muy querido por el público hispano, el resto de finalistas también cuentan con miles de fans que los apoyaron hasta el último momento: “Nosotros vimos el apoyo que tenía mi carnal acá, pero no vimos el apoyo que tenía Maripily donde estaba, no vimos el apoyo que pudiera haber tenido Alana o Romeh“.

Además, Juan Rivera destacó que la ubicación del público también era de gran influencia en el apoyo que su hermano Lupillo Rivera recibió: “A nivel ratings, Univision es mucho más grande que Telemundo”, dijo con respecto a la Costa Oeste donde su hermano conserva mucho apoyo.

Para finalizar, recordó que a diferencia de Maripily, el resto de finalistas eran de nacionalidad mexicana, lo que hacía que la cantidad de votos se dividían: “No sé cuántos votos hubo para Geraldine, pero esos son x cantidad de votos mexicanos que no se fue para Lupe. ¿Cuántos votos tuvo Alana? Esa cantidad de votos… Es que son 5, no sé a qué nivel se dividen, pero son los mexicanos votando por 5 diferentes personas cuando en Puerto Rico estaban votando por una“, sentenció.

