Juan Rivera reacciona a la demanda por $1,000,000 de dólares de su sobrina Chiquis

Luego de darse a conocer que la cantante Chiquis Rivera interpuso una demanda en contra de su tío, el empresario Juan Rivera salió a hablar al respecto y expresó su sentir al encontrarse nuevamente frente a un escándalo familiar que llegará a los tribunales.

Y es que la hija mayor de Jenny Rivera interpuso una demanda con respecto la autoría del tema ‘Abeja reina’, específicamente por “difamación maliciosa” y “daños significativos” de hasta $1,000,000 de dólares que presuntamente le ha causado.

Ahora, ha sido turno de Juan Rivera de recurrir a las cámaras y compartir su sentir ante la querella que tiene a más de uno con la boca abierta. Fue en una breve intervención en “Despierta América” que habló sobre la polémica, argumentando que a pesar de los dimes y diretes, él no ha recibido ninguna notificación.

“Estoy tranquilo, es muy desafortunado, me da mucha vergüenza, se me hace increíble, ¿me lo esperaba? en lo absoluto, no, pero qué le vamos a hacer, tenemos qué ver cómo se resuelve de la mejor manera”, declaró ante los micrófonos del programa matutino.

Pese a la reciente batalla legal que Chiquis Rivera y el resto de sus hermanos protagonizaron con su papá, Pedro Rivera, al famoso le cuesta pensar que “a la gente que más protegí en la vida, es quien me está demandado”.

Juan Rivera se mantuvo firme ante su postura diciendo que él no escribió la letra de la canción ‘Abeja Reina’; sin embargo, se adjudicó el crédito por la idea creativa.

“El compositor del tema en sí no soy yo, yo no soy quien formó la letra, pero yo fui quien le dio la idea creativa y él (Bobby Castro) y yo quedamos como 50 por ciento para él y 50 por ciento para mí, porque yo le di la idea”, continuó.

Para finalizar, Juan Rivera indicó: “Qué desafortunado si ella realmente cree eso, entonces quién se cree mi sobrina, quién se cree ella para pensar que la gente la cela, gracias a Dios le ha ido muy bien a mi sobrina y la felicito por su arduo trabajo, pero hay que tener un poquito los pies sobre la tierra, soy tu tío, soy el hombre que se metió en un sinfín de problemas por defenderte a ti ¿En cuántos problemas me metí por defender a mi sobrina? Literal, contra su propia mamá. El único que se paró cuando ella estaba entre las llamas fui yo”.

