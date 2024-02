Gustavo Adolfo Infante se disculpa con Chiquis Rivera sobre Jenni Rivera: “No hablo inglés”

Ante todo el revuelo que se ha generado por un correo que le enseñó Juan Rivera al periodista Gustavo Adolfo Infante, sobre un supuesto miedo que tenía la cantante de regional mexicano, Jenni Rivera, con su hija Chiquis Rivera, el periodista ha salido aclarar lo sucedido. Además, ha pedido disculpas.

Apenas hace unos días se daba a conocer que, Gustavo Adolfo Infante había visto un correo en el que supuestamente Jenni Rivera temía por su vida ante las manos de Chiquis Rivera.

Tal como era de esperarse, la cantante de regional mexicano explotó en ira ante estas declaraciones. De una manera no explícita, Chiquis habló sobre la situación sin mencionar nombres y denotó una gran molestia.

Gustavo Adolfo Infante tiene que aclarar que leyó mal el correo de Jenni a Juan sobre Chiquis Rivera

Pero Gustavo Adolfo Infante salió hace unas horas a hacer un comunicado en video, a través de su cuenta de Instagram, indicando que este correo lo leyó en inglés. Y que él entendió que Jenni estaba nerviosa por una situación con Chiquis, donde temía por su propia vida.

“Entiendo yo que Jenni dice: Tengo miedo de perder la vida por Chiquis, por Janney, por el nombre, por Chiquis…”, comenzó diciendo Gustavo Adolfo Infante.

Sin embargo, ahora dice que no domina el idioma y que entendió erróneamente lo que decía en él. Pidió unas disculpas públicas.

“… Yo me lo guardé. Se me soltó la boca. Se me soltó el jocico a mí. Yo dije: -Pues sí. Esto fue- Eso es lo que yo entendí al leerlo en inglés. Yo no soy bilingüe al cien por ciento. Entonces no hablo inglés perfecto. Me pude haber equivocado, pero no con una mala intención”, siguió explicando Gustavo Adolfo.

“Me llamó Juan y me dijo: -No. Usted entendió mal porque el mail no decía eso. Decía otra cosa. Sí es así, estoy en posibilidades de ofrecer una gran disculpa pública porque es de humanos el errar y el equivocarse”, dijo el conductor de En Primera Mano, show de televisión México.

Disputas legales de Chiquis Rivera y sus hermanos en contra de Pedro Rivera por derechos de Jenni Rivera

Chiquis Rivera no ha hecho mención alguna de nuevo a este hecho. Lo que sí sucedió es que ella, junto a sus hermanos Jacqie, Mike Jennicka y Johnny, han seguido adelante en cuanto a la demanda por derechos de autor de imagen de Jenni Rivera en contra de su abuelo Pedro Rivera y Cintas Acuario.

Ellos aseguran que, durante años, han lucrado de ahí y no han recibido lo que les tocaría. En algunas oportunidades, Chiquis Rivera también ha dicho que su madre trabajó por sus hijos, no por sus hermanos, no por sus padres, ni por sus sobrinos.

Por un lado, están los hijos de Jenni Rivera, Chiquis y sus hermanos. Y por otro, están los padres de La Diva de la Banda, Doña Rosa Rivera, Pedro Rivera y uno de sus hermanos, Juan Rivera.

Lupillo Rivera parece mantenerse al lado de Chiquis y sus hermanos. En varias oportunidades, también ha dicho que Juan Rivera y el resto de hermanos siempre le pedían dinero.

También ha dicho, en varias entrevistas en diferentes medios de comunicación, que él va a apoyar a sus sobrinos hasta el final y que todo lo de Jenni Rivera les corresponde solamente a ellos.

Por otro lado, Juan Rivera también ha arremetido legalmente en contra de Chiquis Rivera por los derechos del tema Abeja Reina. Asegura que Porque Soy Abeja Reina se basó en este tema, por lo que los derechos de autoría, según el cantante y productor musical, estarían entre dicho.

Lo cierto es que, los pleitos de la familia Rivera ya llegaron a la corte y ahí es donde se va a definir quién tiene la razón. De momento, parece que no va a haber tregua entre ellos.

