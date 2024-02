Pleito de Chiquis Rivera y Juan Rivera escala a mayores ¡Se darán con todo por la ley!

Las cosas se siguen color de hormiga entre Chiquis Rivera y Juan Rivera. Recordemos que, desde hace un tiempo, han venido teniendo algunas diferencias por el manejo de derechos de Jenni Rivera y también por una disputa que hay por el tema a Abeja Reina.

Chiquis y Juan Rivera, hija y hermano de la fallecida Jenni Rivera, el pasado viernes. Crédito: EFE

Hace unos días, Chiquis Rivera, hizo un Live en Instagram. Dejó saber que estaba verdaderamente molesta por algo que se había dicho sobre ella y su mamá, Jenni Rivera.

“Desafortunadamente, ya nada me sorprende. Se me bajó la presión porque dije ‘¿cómo se les ocurre?’. Con esas cosas no se juega. Qué decepción, qué vergüenza. Dios se va a encargar y también las cortes se van a encargar“, aseguró Chiquis.

El periodista Gustavo Adolfo Infante había dicho que Juan Rivera le había mostrado un correo electrónico, en el que Jenni Rivera le decía que temía por su vida, en cuanto a sus supuestas disputas con Chiquis Rivera.

Esto hizo estallar a la cantante de regional mexicano y la llevó a dar estas declaraciones en las redes sociales. Sin embargo, Juan Rivera no se quedó callado y ha hablado, asegurando que la ha defendido en varias oportunidades.

Chiquis Rivera y Juan Rivera se lanzan la ley por diferentes disputas

Sin embargo, también recalcó el pleito legal que tienen en cuanto a la supuesta autoría del tema Abeja Reina. Él asegura que hay algunas similitudes en la melodía del tema que sacó Chiquis posteriormente, Porque Soy Abeja Reina. Disco que le dio un Latin Grammy y también varias reproducciones en las plataformas de streaming.

Chiquis Rivera en la final de la Copa de Oro de la Concacaf 2023. Crédito: Fonovisa Records/ Universal Music. | Cortesía

Recordemos también que, Chiquis Rivera se encuentra una disputa legal junto a sus hermanos Jacqie, Mike, Jenicka y Johnny López por derechos de autor y manejo de imagen de Jenni Rivera. La demanda procede en contra de su abuelo Pedro Rivera y Cintas Acuario.

Hace pocos días, los cuatro se presentaron ante una corte en la ciudad de Los Ángeles para dar continuidad a este proceso legal. Al salir, Chiquis Rivera estaba bastante afectada, por lo que no pronunció palabra alguna.

Asegura que sacará las pruebas y que la verdad también se comprobará en una corte. Misma cosa que dice Juan Rivera sobre la autoría del tema que se disputa con su sobrina Chiquis.

¿Juan Rivera lanzó indirecta para Chiquis Rivera en Instagram?

Sin embargo, los fans de Chiquis han enfurecido el día de ayer, pues el también cantante de regional mexicano, publicó un mensaje en Instagram que muchos lo tomaron como una indirecta hacia Chiquis.

Juan Rivera. Crédito: Agencia Reforma / Archivo

“Se dicen, se rumoran, muchas cosas de mí. No hay bronca, no los juzgo, no los critico. Así como ustedes se conocen, yo me conozco también. El tiempo que le dedicas a lo negativo, es el mismo tiempo que le quitas a lo positivo, focus.

Lo cierto es que, una vez más, las cosas están bastante delicadas en la familia Rivera y habrá que esperar a que los procedimientos legales culminen y se determine quién tiene la razón.

