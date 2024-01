Chiquis Rivera le hace retoques estéticos a su novio Emilio Sánchez

La cantante de regional mexicano, Chiquis Rivera, confesó a través de su cuenta de Instagram hace poco, que pasó por el quirófano para hacerse unos retoques estéticos. Pero también reveló que puso a su novio, el productor audiovisual y fotógrafo Emilio Sánchez a lo mismo.

Chiquis Rivera y su novio Emilio Sánchez se comprometieron en matrimonio. Foto: Getty Images. Crédito: Vivien Killilea | Getty Images

Mientras la hija de Jenni Rivera asistía a consulta con sus doctores tanto del pecho, como de la cara, presumiendo también la guapura de su galán. Además, mostró que a Emilio le habían hecho unos “fillers”, que en español quiere decir rellenos y mostró los laterales de su rostro.

Por supuesto, la intervención fue algo mínima que no requería ninguna instancia de Emilio en el hospital. A diferencia de Chiquis, que reveló que uno de sus implantes mamarios estaba al revés. Por lo que la intérprete de El Honor tuvo que pasar por el quirófano a solucionar el percance estético.

También dijo que otro doctor le hizo un tratamiento en la cara llamada Morpheus. El mismo explicó, a través de un video, que este tratamiento lo que hace es tensar la piel y provocar la producción de colágeno.

“Me hice un tratamiento en la cara, en los ojos, en el cuello y en el abdomen… Esto me lo hicieron hace un par de días y, mientras estaba sedada, pues me hicieron las boo… Más bien, me hicieron las boo… Y pues bueno, ya estoy mejor, ya me siento mejor. Estaba con mucho dolor..”, dijo la famosa.

Chiquis en pro del cuidado masculino y de su novio

Chiquis aprovechó la oportunidad, y confesó también que se lo hizo en el rostro y también en el abdomen. A pesar de haber revelado secretos su belleza, La Abeja Reina ha hecho un cambio radical en sus hábitos de salud desde hace mucho tiempo.

Su alimentación cambió y también las actividades físicas que realiza. Mismas que, no van solo con entrenar en el gimnasio. Y es que, junto a Emilio se ha aventurado en experiencias más extremas como el “hiking” y el ciclismo.

Tal como el año pasado, lo presumieron días antes de que Chiquis y Emilio se hicieran sus retoques estéticos. Lo cierto es que, la famosa está cada día más guapa y más saludable, tanto por dentro como por fuera.

