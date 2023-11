Chiquis Rivera le sacó las garras a Doña Rosa en Instagram por sus hermanos

Chiquis Rivera, haciendo honor a su nombre de “Abeja Reina” sacó el aguijón y le dio con todo a los que critican a sus hermanos menores Johnny López y Jenicka López.

A través de Instagram, la cantante de regional mexicano habló sobre una polémica que se había suscitado. Sin mencionar, el nombre de su abuela, la mamá de Jenni Rivera, Doña Rosa Rivera, explicó que están haciendo sus hermanos y qué valores le transmitió ella de “La Diva de la Banda”.

Pero esta no es la primera vez que alguno de los familiares de la familia Rivera habla de los hijos de Jenni Rivera. Tampoco de los hermanos menores de Chiquis Rivera, Jenicka y Johnny.

Jenicka López, Chiquis Rivera y Jacqie en los Premios Juventud de Univision. Crédito: Gladys Vega. | Getty Images

“El otro día alguien dijo y no les voy a decir el nombre porque no les voy a dar la atención que quieren. Pero alguien dijo que Johnny y que Jenicka no eran trabajadores… ¿Sí o no? Les voy a decir una cosa. Mi Mamá trabajó muchos años y muy duro y se fregó y sudó y no estuvo con nosotros por ir a trabajar porque era el motor de nuestra familia y nos enseñó a trabajar… Mi mamá siempre decía: -Yo estoy trabajando duro para dejar una plataforma para ustedes, mis hijos, y para que aprendan y para que no tengan que trabajar como yo trabajé..”, dice Chiquis al inicio.

Esto fue en respuesta a una intervención que hizo Doña Rosa Rivera en sus redes sociales, donde hablaba de las destrezas laborares de varios de sus nietos.

“Los hijos de Gustavo son trabajadores. Las hijas de Lupe son trabajadoras. Los hijos de Jenni también salieron trabajadores. Los más grandes salieron trabajadores. Chiquis, Jacqie, este… Todos ellos. Pero bueno, no todos salen igual. Los dedos de la mano no todos son iguales”, dijo la mamá de Jenni y Lupillo Rivera.

Ciertamente, no mencionó ni a Jenicka, ni a Johnny, pero muchos, y sobre todo Chiquis, así lo interpretaron.

Qué sabemos del trabajo de los hermanos de Chiquis

Por supuesto, en La Opinión, cubrimos la carrera de Chiquis Rivera y tenemos pruebas de que sus hermanos trabajan. Desde que, la albacea de la de la empresa de Jenni Rivera pasó a ser Jacqie Rivera, Johnny López ha estado trabajando con ella.

El menor de los hijos de Jenni Rivera también ha estado detrás, publicitando todo lo que tiene que ver con los nuevos proyectos, que han hecho de la cantante fallecida. Eso incluye murales, merchandise, discos de acetato y homenajes.

Johnny López también tiene rato cantando como la tercera voz en la banda Abeja Reina. Misma que acompaña a Chiquis Rivera durante sus presentaciones y giras.

Justamente de eso habló la intérprete de “El Honor” durante la transmisión en Instagram. “Los tiempos han cambiado y las redes sociales y toda la cosa. Johnny es un muchacho muy inteligente. O sea de verdad y se está enfocando mucho en su música. Él está escribiendo su música. O sea, sabe mucho, mucho de tocar, de los tonos y muchas cosas…”, dijo la novia de Emilio Sánchez, productor audiovisual y fotógrafo.

En cuanto a Jenicka López, es una influencer y una modelo curvy bastante cotizada en las redes sociales. Además, ha sacado una línea de ropa “plus size”. También tiene un podcast que ha crecido en audiencia desde que lo lanzó, “OverComfort“.

Chiquis Rivera volió a hablar de su familia

Chiquis tenía mucho tiempo que no hacía referencia a alguna polémica con su familia. La última vez fue durante un “livae” que hizo en Instagram, cuando se terminó la auditoría a las empresas de Jenni Rivera. Ahí hablo de cómo era la situación con su tío Juan Rivera y con Rosie Rivera, después de qué se realizara este procedimiento.

Jacqie Rivera, por su parte, cuando se le ha preguntado en diferentes entrevistas, ha dicho que no hay contacto. También da entender que no hay rencor, sino que agarraron por distintos caminos.

Para terminar, la Abeja Reina bailó su éxito y lo cantó enfrente de todos sus fans y seguidores. Esto, después de decir que, las personas que hablan de ellos es porque no saben nada de la cotidianidad que viven.

No cabe duda que, Chiquis Rivera, tal como hacen la mayoría de las madres, sacó las garras por sus hermanos.

Sigue leyendo:

·Chiquis Rivera y Mayeli Alonso no se soportan. Se ignoraron en Premios de La Radio 2022

·Chiquis Rivera se forra en jeans ajustados con cuero en la entrepierna y triunfa en su Abeja Reina Tour

·Doña Rosa vende ropa de Chiquis Rivera en la calle

·Doña Rosa dice que tiene relaciones sexuales cada dos semanas y Don Pedro Rivera se ríe