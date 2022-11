Hijo de Jenni Rivera y hermano de Chiquis, Johnny Lopez, se estrenó como cantante

Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, ha seguido de gira con su Abeja Reina. Misma que le ha hecho cosechar muchos éxitos como su reciente nominación con su disco al Latin Grammy 2022 en la categoría Mejor Álbum Música Banda. Pero que también le ha dado trabajo a muchos como al menor de sus hermanos Johnny Lopez, quien se estrenó como cantante.

Fue justo en el concierto de Chiquis Rivera en Indio en el marco del Festival de Corridos y Mamalonas, donde el más joven de los hijos de La Diva de la Banda, Jenni Rivera, cantó en un escenario como profesional. “Mi primer fin de semana como tercera voz con la Abeja Reina feat. my tio @aliasgustavorivera Agradecido de ser parte de esto. Chiquis, te amo hermana”, fue lo que escribió Johnny Lopez en su cuenta de Instagram con la imagen de él sobre el escenario cantando.

Además de esto, Johnny se ha estado entrenando con Emilio Sánchez, novio de Chiquis Rivera, en la parte audiovisual. Recordemos que es el fotógrafo de Becky G y ha trabajado en varios proyectos de la cantante de regional mexicano también con quien hace pareja hoy en día.

Por otro lado, Johnny Lopez también está ayudando a Jacqie Rivera en todo lo que tiene que ver con la marca y las empresas de Jenni Rivera. Ahora abrirán una boutique en Los Ángeles, adicional del nuevo tema que lanzaron “Misión Cumplida” y muchos proyectos más como la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Juntos a sus hermanos, Johnny le ha puesto mucho corazón a lo que viene de Jenni Rivera. Desde que Jacqie fue nombrada albacea de las empresas de su mamá, los cinco no han parado de trabajar para elevar el legado de su madre ahora en esta nueva etapa. View this post on Instagram A post shared by @lareynadelongbeach

Chiquis Rivera lanza canción de Navidad

La Abeja Reina sacó su primera canción de Navidad “Jingle Bells”, que lanzó justo con la app para citas Chispa. Ahí Chiquis sube la temperatura con un enterizo de encaje y manda a todas sus amigas a bajar la aplicación en estas fiestas y animarse a buscar pareja.

En entrevista exclusiva para La Opinión, Chiquis reveló que usó en el pasado una app para citas. Por supuesto esto fue mucho antes de conocer a su nuevo amor Emilio Sánchez. Aseguró también que el mundo ha cambiado y que esta es una nueva manera de conocerse. Al mismo tiempo que admitió que en toda relación siempre hay un momento de flirteo a través de los teléfonos celulares y los mensajes de texto.

