En tanguita y sin sostén, Chiquis Rivera usó enterizo de encaje blanco para iniciar la Navidad

La Abeja Reina está flaca, bella y exitosa. Chiquis Rivera acaba de lanzar su primera canción de Navidad para darle la bienvenida a la misma y para ello se puso un enterizo de encaje blanco tan traslúcido, que dejó claro que no llevaba sostén puesto pero sí una tanguita blanca mínima.

Chiquis Rivera en el tras cámaras de su videoclip “Jingle Bells” para la aplicación Chispa.

La hija de Jenni Rivera usó este sexy atuendo de encaje blanco para darle el incio a la época navideña. Estrenó su videoclip “Jingle Bells”, que es la icónica canción pero en versión música banda. Además todo esto es porque la aplicación de citas Chispa, socia de Tinder, la ha escogido para ser su imagen y embajadora durante las fiestas.

Con sexys movimientos, Chiquis Rivera derrochó sensualidad y dejó a más de uno con la quijada en el suelo y baba botando. Además del enterizo, la cantante de regional mexicano y también lució un traje de látex forrado y un tremendo escote como detalle de principal de otro enterizo de terciopelo.

Chiquis Rivera grabando su videoclip de Navidad para Chispa App, Jingle Bells.

Este último hacía semejanza a una especie de traje de navidad de santa pero versión Abeja Reina muy sexy. Chiquis ofreció una entrevista a La Opinión y dijo que se sentía muy contenta por su reciente nominación al Latin Grammy 2022. Mismo que se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre en la ciudad de Las Vegas.

Chiquis Rivera para la aplicación Chispa.

La hija de Jenni Rivera asegura que trabajó muy duro por lograr esa nominación y que ella considera que tiene todo para llevarse el galardón a casa. También habló de lo nuevo que vamos a escuchar dentro de poco de ella. Adelantó que aún no puede contar mucho, pero que hay muchos temas en otros géneros y varias sorpresas. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Ante esa premisa, por su puesto que la siguiente pregunta para la intérprete de “Completamente” y “Anímate y Verás” era si había alguna colaboración con una de sus amigas cantantes de género urbano como Becky G o Karol G. Insistió en que no podía revelar mucho, pero que con La Bichota siempre ha tenido una amistad y una energía muy bonita. Cada vez que se ven se dan mucho cariño y se admiran, así que, aunque no dijo que sí, admitió que espera que un futuro graben juntas. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

