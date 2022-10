Desnuda, Chiquis Rivera dio los buenos a sus fans de Instagram desde su cama

Chiquis Rivera dejó poco a la imaginación cuando fue fotografiada por su novio, Emilio Sánchez, mientras se encontraba como Dios la trajo al mundo (desnuda) en compañía de sus sábanas y su perros. De manera muy sexy, la hija de Jenni Rivera le dio los buenos días a sus fans.

Chiquis Rivera se muestra sin ropa desde su cama. Cuenta de Ig de @emiliosanchez.

“Cada mañana yo estoy lleno de gratitud”, escribió en su cuenta de Instagram en el director audiovisual y fotógrafo, Emilio Sánchez. Mientras, Chiquis Rivera reposaba como toda una diosa del olimpo desnuda en su cama. Por supuesto calentó las redes sociales de inmediato.

Pero no sólo este taco de ojo ha hecho que la Abeja Reina enloquezca a sus fans, su última publicación también. Y es que Chiquis usó un top corto rojo para anunciar que estaba en el estudio grabando su primera canción de Navidad. Por supuesto que después del éxito está teniendo la cumbia que lanzó junto a Raymix “55”, todos quedaron a la expectativa.

Aunque la intérprete de “El Honor” y “Mi Problema” nunca ha grabado una canción de Navidad, su ex esposo Lorenzo Méndez sí. De hecho, a poco de haberse separado de la Abeja Reina lanzó en el 2020 una versión del tema “Jingle Bells” Rock. Ahora se prepara para estrenar su nuevo disco “Mi Brillo”. View this post on Instagram A post shared by Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7)

Chiquis Rivera está enamorada nuevamente

Desde hace poco más de un año, Chiquis Rivera tiene una relación con el fotógrafo y mejor amigo de Becky G, Emilio Sánchez. En principio, Lorenzo Méndez aseguró que era su amigo y que se sintió traicionado. Sin embargo, al parecer sólo eran conocidos. Lo cierto es que el tiempo curó las heridas y ambos lograron estar tranquilos de manera separada.

Hace poco la hija del ex vocalista de La Banda El Limón cumplió 15 años y Lorenzo le hizo una fiesta de ensueño como toda una princesa. Chiquis comentó que no podía creer que estuviese tan grande. View this post on Instagram A post shared by Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7)

No es un secreto que la sobrina de Lupillo Rivera se llevaba de maravilla con las hijas de su ex. De hecho, él mismo aseguró en su momento que las mismas estaban muy dolidas por la separación y que él estaba lidiando con un momento rudo de depresión, pero que ya estaba recuperándose.

Hoy en día ambos están muy bien y sobre todo muy enfocados en sus carreras. Hasta el momento de cierre de esta nota, a Lorenzo Méndez no se le ha conocido, al menos de manera pública, alguna relación formal. Sin embargo fue visto en Nueva York con una mujer viajando en el metro durante unos días de presentaciones que tuvo por la costa este de los Estados Unidos.

Sigue leyendo:

Doña Rosa y Juan Rivera opinan de los desnudos de Chiquis Rivera: “Sí da pena”, dijo la mamá de Jenni Rivera

Chiquis Rivera usó enterizo rasgado por todos lados y su “colita” quedó expuesta en Texas

Chiquis Rivera se manosea con vestido cortito y muestra los piernones en discoteca de Texas