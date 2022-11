Con tremendo escote, Chiquis Rivera estrena canción de Navidad con Chispa App

Exclusiva

La cantante, empresaria y intérprete Chiquis Rivera estrena su versión de el clásico tema de la Navidad “Jingle Bells”. Siempre sexy y vistiendo un enterizo de terciopelo con tremendo escote, la Abeja Reina enciende la navidad a su estilo junto a Chispa App, la aplicación para citas número 1 de los latinos. Así que los romances de muchos tendrán este año un buen de fondo musical.

Chiquis, quien no deja de sorprendernos con su gran y elocuente actitud, lleva consigo en cada una de sus apariciones un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres. Esto amén de animar a las personas a seguir amando y conociendo otras que compartan nsu misma idiosincrasia. Por esta razón, la aplicación de citas Chispa buscó a la cantante de regional mexicano para ser imagen y embajadora de la misma esta temporada navideña.

Pero, conociendo a la intérprete de “El Honor” y “Las Destrampadas” y “Mi Problema”, era de esperar que no lo hiciera de forma sencillita. Antes de mandar a sus amigas solteras a bajar Chispa App en sus dispositivos móviles, se puso sus outfits más sexys y navideños, grabó “Jingle Bells” y estrenó el videoclip de la canción el cual dejó a muchos con la quijada en el suelo. Chiquis Rivera conversó en exclusiva con La Opinión en el marco del lanzamiento.

Chiquis Rivera y la aplicación Chispa

Como buena amante de las relaciones, la sobrina de Lupillo Rivera ama esa sensación de cosquilleo en el estómago. Se confiesa enamorada. Su principal motivación para sacar una canción de navidad con una aplicación de citas fue simplemente eso: es la época más bonita del año para amar en todos los sentidos.

Chiquis sabía que Chispa es la aplicación número 1 para el mercado latino de los Estados Unidos, así que no dudó ni por un segundo unir fuerzas y hacer una alianza con la misma. Incluso llegó a admitir que usó la aplicación antes de comenzar a salir con su actual pareja, el director y productor audiovisual, Emilio Sánchez.

“Confió plenamente en esta app y en esta manera de conocer personas. Además me da mucha emoción formar parte de la historia de personas que se conozcan en Chispa a través de mi música”, dijo la hija de Jenni Rivera.

Chiquis agregó también: “Las fiestas comienzan con Halloween. De ahí adelante todos estamos más propensos a salir y encontrar el amor y sentir la necesidad de tener el calor de otra persona y empezar algo nuevo…”.

La Abeja Reina es partidaria que después de la pandemia, la gente ha tenido la necesidad de explorar otras formas de relacionarse. Asegura que: “Conocer a alguien de una forma tradicional no es lo mismo, si puedes chatear con alguien, pero también nos dijo que es muy de enviar notas de voz para que la otra persona descubra la intención de sus palabras”. View this post on Instagram A post shared by Chispa (@chispaapp)

La ganadora del Latin Grammy se prepara para asistir en pocos días a la próxima ceremonia de este premio y nos contó que se encuentra expectante y feliz de estar nuevamente nominada y que la academia reconozca su trabajo. Siente que estar ahí ya es una ganancia. Sin embargo y por si acaso, le tiene muchísima fe a esta producción que le ha dado tantas satisfacciones

Chiquis Rivera nos adelantó que su nuevo material musical ya está casi listo: “Hay de todo. Temas muy diferentes. No puedo decir mucho aún pero Omg está increíble. Estoy muy emocionada. Será una gran sorpresa”.

Además no es un secreto para nadie la amistad que tiene con Becky G y Karol G. De esta última dice que la admira mucho y que claro que quiere ser alguna colaboración con La Bichota, pero también admite que a la colombiana la unió una conexión especial: “Tiene un mensaje positivo con el que me identifica. Es una artista muy linda de corazón, de verdad. Al igual que Shakira, me llenan de mucho orgullo”.

Sigue leyendo:

Jorge Lozano asegura que el slang es la clave para conseguir pareja en la app latina “Chispa”

Chiquis, Larry Hernández y Jesús Mendoza juntos en el Festival de Corridos y Mamalonas: CYMFest

Chiquis Rivera y Mayeli Alonso no se soportan. Se ignoraron en Premios de La Radio 2022

Chiquis Rivera llegó en top corto y causó estragos en su MixUp de México

Forrada en jean, Chiquis Rivera llegó a Premios de la Radio 2022 en México

Sin calzón, Chiquis Rivera mostró la retaguardia e incendió el Instagram

En tanga hilo, Chiquis Rivera mostró los nuevos masajes que la están dejando más delgada