Chiquis Rivera enseña el sostén de tigre mientras celebra a su hermano Johnny Lopez

Chiquis Rivera está más unida que nunca a sus hermanos. Justo ayer cumplió años el más chiquito de la casa, Johnny Lopez. Todos en familia se fueron a una casa con vista al mar y ahí la Abeja Reina mostró el sostén de tigre – animal print que tenía puesto.

Chiquis Rivera.

Este es el segundo año que Chiquis Rivera le festeja Johnny Rivera por todo lo alto. El año pasado le hizo una gran fiesta donde todos vistieron trajes de los años ’50. Este año han querido rendirle el mismo homenaje al menor de los hijos de Jenni Rivera, pero en la intimidad de los más allegados de la familia. Por eso, la intérprete de “Mi Problema” dejó ver su sostén de tigre que no se supo si era lencería o traje de baño.

Chiquis Rivera, cantante de regional mexicano e hija de Jenni Rivera.

Junto a ella se encontraban Jacqie Rivera, sus hijos y esposo y Mike Rivera con su familia también. Jenicka Lopez, quien además anda siguiendo los pasos de Chiquis Rivera en materia de emprendimiento y sensualidad no se podía quedar atrás. Recordemos que junto con Johnny son los más pequeños de la dinastía de Jenni Rivera.

Chiquis Rivera en presentaciones de su Abeja Reina Tour. Hace poco en una firma de autógrafos cometió un error, subió los brazos y volvió a dejar su sostén a la vista. Esto amén del peso que ha perdido en los últimos meses, el cual no es poco. Por eso también representa un taco de ojo para todos aquellos que no ponen reparo en caer ante sus encantos. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Hace poco Chiquis Rivera llamó la atención pues muchos aseguraron que su novio actual, el fotógrafo de Becky G, Emilio Sánchez, le había pedido matromonio en una cena con anillo y todo. Pero resulta que la sorpresa fue la cena romántica bajo la luz de la luna. La Abeja Reina dice que cuando tenga algo que contar, ella misma dará la noticia. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

Lo que sí han pedido a gritos sus fans es que se convierta en mamá muy pronto. Justo en la misma firma de autógrafos que comentamos, Chiquis Rivera cargó un bebé y derritió en redes sociales a todos sus fans. A pesar de haber criado junto a Jacqie a sus hermanos menores, no es un secreto que su público la quiere con un hijo actualmente y más ahora que se ve plena y feliz. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

