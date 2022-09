Esteban Loaiza, ex de Jenni Rivera, es acusado de infiel por supuesta novia trans en Instagram

El ex esposo de Jenni Rivera, Esteban Loaiza, anda en el ojo del huracán. Esta vez no por alguna declaración que haya hecho sino porque una supuesta novia trans en Instagram, quien también dio unas declaraciones para la revista TV y Novelas, dijo que el ex pelotero de los NY Yankees le había sido infiel y la cadena Univision también lo reseñó.

La modelo e influencer trans es una guapa morena que asistió según la revista a un juego de béisbol de Los Tiburones Rojos de Veracruz, donde ambos se tomaron una foto juntos. Según Ximena Vázquez, nombre de la supuesta novia de Esteban Loaiza, ex de Jenni Rivera, fueron a comer luego a un restaurante de la ciudad. En la imagen que publicó TV y Novelas solo se ven comiendo, riendo y no teniendo algún contacto físico. Sin embargo, la modelo trans asegura que tenían algo profundo y que él la engañó al serle infiel. View this post on Instagram A post shared by VERAMUSIC (@veramusics)

Ximena Vázquez narró que el propio Esteban Loaiza le había dicho que no diera entrevistas porque después le inventaban más relaciones. Sin embargo, la modelo e influencer asegura que se enteró en plena entrevista que el ex de Jenni Rivera había estado con otra mujer. Es decir, según la supuesta novia se estaba enterando de la infidelidad en ese momento. Ella dijo que lo dejó de seguir en Instagram, pero al momento de cierre de esta nota, ambos se seguían en la red social. View this post on Instagram A post shared by TVyNovelas México (@tvynovelasmex)

Hace un tiempo, el programa de farándula número 1 de Youtube, Chisme No Like y sus conductores, Elisa Beristain y Javier Ceriani habían entrevistado a otra modelo trans que también aseguraba que había tenido una relación con Esteban Loaiza. Ximena Vázquez, que es con la que se le relaciona actualmente, dice que habían hablado de planes a futuro, pero que se siente desilusionada por lo sucedido. Al cierre de esta edición, Esteban Loaiza no había dado declaración alguna sobre esta relación y menos sobre una supuesta infidelidad. View this post on Instagram A post shared by Transsexual Mansion Official (@trans.mansion)

Cada vez que la prensa se ha acercado al ex de La Diva de la Banda, el mismo responde pero no se nota muy ganado a la idea de dar entrevistas. Aún así, siempre trata de ofrecer alguna respuesta como la que dio hace poco a Despierta América en el que dijo que tenía muy buenos recuerdos de Jenni Rivera y que esperaba que la prensa le preguntara por los casi 20 años de carrera deportiva que hizo.

Recordemos que Esteban Loaiza se separó de Jenni Rivera en medio de unos fuertes rumores de una posible relación con la hija de la misma, Chiquis Rivera. Esto siempre lo negaron aún después de fallecida la cantante de regional mexicano. La Abeja Reina siempre ha atribuido este rumor a una tercera persona que quiso dañar a la familia Rivera. Lamentablemente, la cantante falleció cuando aún esto sigue en duda, pues el video que supuestamente probaba el hecho fue borrado posteriormente.

