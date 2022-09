Chiquis Rivera se luce en un enterizo de látex tan ajustado que parece a punto de estallar

Chiquis Rivera sabe muy bien cómo seleccionar cuidadosamente sus sexys atuendos para impactar al máximo, y ahora lo hizo usando un ajustadísimo enterizo de látex en colores negro y dorado, que parecía a punto de estallar por las muchas correas que lo adornan. El mensaje que escribió complementando las imágenes que publicó en Instagram fue: “Mi madre me hizo solita”.🦋🐝

La cantante continúa en su gira para promover el álbum Abeja reina, y uno de sus conciertos favoritos fue el que ofreció en El Paso, Texas hace una semana, dejándolo ver en un video que compartió y que la muestra tanto en el escenario como en su camerino, brindando con su equipo. La aceptación del público se refleja en que todos corean las canciones de principio a fin.

Chiquis está muy orgullosa de su curvilínea figura y, aparte de presumirlo en ese outfit que encantó a sus seguidores, grabó un original clip en el que aparece la banda interpretando un cover de “Tequila”, para después mostrar el furor del público durante el show. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

También te puede interesar:

-Las 6 fotos más candentes de Chiquis Rivera mientras disfruta bajo el sol

-Chiquis Rivera se muestra sin maquillaje y al natural para compartir un conmovedor mensaje