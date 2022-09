Chiquis Rivera se muestra sin maquillaje y al natural para compartir un conmovedor mensaje

Chiquis Rivera, hija de la cantante de regional mexicano Jenni Rivera, se mostró más vulnerable que nunca al lucir un rostro libre de maquillaje y hablar sobre su labor como hermana mayor de Johnny y Jenicka.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de temas como “Abeja reina” y “Vas a volver” abrió su corazón para dedicar un emotivo mensaje a los hijos menores de La Diva de la Banda.

“Hace 8 años, un juez me dio la custodia de Johnny (13) y Jenicka (17)”, comenzó la famosa de 37 años. “Aunque yo no necesitaba un pedazo de papel para saber que eso era lo que mi madre quería y esperaba de mí, me hizo sentir bien saber que estarían en buenas manos“, añadió para acompañar la selfie donde se le ve a cara lavada en compañía de sus hermanos.

“Fue la decisión mejor tomada. Y si me dejan decirlo, hice un muy buen trabajo“, detalló Chiquis. Además, la guapa cantante se aventuró a agradecer las lecciones que sus hermanos le han brindado con el paso de los años.

“Gracias a ambos por salvar mi vida… por hacerme crecer de niña a mujer. Los amo con todo mi corazón. No cambiaría nada“, finalizó.

No pasó mucho tiempo antes de que la sección de comentarios de la publicación se llenara de mensajes de cariño hacia la famosa, incluyendo los de Johnny y Jenicka Rivera, quienes dejaron claro que el cariño es recíproco.

Por su parte, Johnny aseguró que “eres el pillar más fuerte de mi corazón”, mientras que Janicka no dudó en agradecer su labor con un simple, pero contundente “Te amo sister mom”.

