Chiquis Rivera carga bebé y le piden en Instagram que se haga mamá pronto

Chiquis Rivera sigue imparable trabajando con su Abeja Reina Tour. La cantante estuvo cumpliendo unos compromisos profesionales y, para sorpresa de todos, una fanática se acercó con un bebé en brazos. Mismo que la hija de Jenni Rivera cargó desatando de inmediato los comentarios emotivos de sus admiradores. Como era de esperarse, no pararon de pedir que se hiciera mamá pronto.

“Te Luce”, “Aviéntate Chiquis, Tú criaste a tus hermanos”, “Ya te toca. No dejes que se te pase el tren”, “Chiquis morimos por verte convertida en madre”, “Serás una gran mamá como lo fue Jenni” y “Que no se les olvide que ella ya es mamá de sus hermanos“, al tiempo que cargaba al bebé que andaba como todo un vaquerito vestido con sombrero, botas y hasta jeans. Por supuesto, todos enviaron uno de los deseos que más quieren para la Abeja Reina: verla embarazada y convertirse en madre. Esto es algo que Chiquis Rivera había puesto en pausa durante su matrimonio con Lorenzo Méndez y posterior divorcio.

Sin embargo, la hija de Jenni Rivera tiene más de un año de relación con el fotógrafo de Becky G y productor audiovisual Emilio Sánchez. De hecho hace un tiempo confesó que, aunque no estaba en una búsqueda activa de bebé, había dejado de cuidarse y que esto podía suceder en cualquier momento. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Sin embargo, aunque Chiquis Rivera no ha dado esa buena noticia, no se puede negar que es algo que muchos esperan. También es cierto que la Abeja Reina tiene actualmente una agenda que casi no le da respiro y son pocos los momentos que tiene libres. Se especula además que viene conproyectos nuevos incluyendo uno audiovisual.

