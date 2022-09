VIDEO: Aseguran que Chiquis Rivera se comprometió con su nuevo novio en una romántica cena en el caribe mexicano

De nuevo la hija mayor de Jenni Rivera, Chiquis se encuentra en el ojo público y otra vez sería pues cuestiones del corazón.

Y es que la sobrina de Lupillo Rivera no deja de estar en boca de todos, luego del incómodo momento que pasó en el escenario hace unos días, donde se hizo viral un video en el que su vestuario tiene un extraño movimiento.

Ahora, la nieta de Don Pedro Rivera, presumió que tuvo una romántica cena con su novio en Tulum, México. La cantante estaba tan impresionada con los detalles de la decoración que expresó que no podía creerlo.

Sin embargo, la cuenta de Instagram ‘Chamonic’ indicó que esta cena en realidad se habría tratado de una propuesta de matrimonio.

“Me cuentan que Chiquis se comprometió con su novio Emilio el día de ayer, así que pronto seguro lo comparte. Tiempo al tiempo”, escribió junto al video del especial momento que compartió la cantante, quien no ha comentado nada al respecto.

Cabe recordar que apenas en julio de este año, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez firmaron su divorcio. Separación que fue muy mediática por los dimes y diretes entre ambos involucrados.

Así fue la cita romántica de Chiquis Rivera

Hace unos días circuló en redes sociales, un video en el que se ve a la hija de Jenni Rivera se encuentra en un jardín adornado con pétalos de flores en el suelo, así como unas románticas velas. En el fondo se observa una mesa para dos, por lo que se trata de un momento muy íntimo entre la pareja. Estas imágenes han despertado las sospechas entre sus seguidores, mientras que algunas fuentes aseguran que ya se comprometió.

En el clip, también se observa como la intérprete de “Vas a volver” y “Horas extras”, está luciendo un vestido largo de dos piezas en estampados verdes y azules. El atuendo llama la atención por su escote strapless y por su estilo veraniego, pues es una prenda que es perfecta para la temporada de calor, que ésta a punto de terminar.

Tras su separación, la hija de “La diva de la banda” le ha dado otra oportunidad al amor con el fotógrafo Emilio Sánchez, con la que se ha dicho llegará al altar próximamente, pues hasta el momento Chiquis Rivera no ha confirmado o desmentido la noticia, aunque no sería una decisión apresurada, debido a que tienen poco más de un año saliendo.

“Tengo una pareja que me respeta, que me valora, que me quiere. Es un amor que nunca he sentido antes, es algo muy nuevo para mí. Creo que no hay planes para boda ahorita. Él sí me ha dicho que le encantaría casarse conmigo, pero ahorita lo estamos tomando día tras día”, reveló Chiquis a People, en noviembre de 2021.

