Kenia Os y Xavi conquistaron Premios Juventud 2026 con el estreno de “Malas Mañas”

La velada del 3 de septiembre, Marbella, España se engalanó con una lluvia de estrellas que se dio cita en el Auditorio Starlite para la gala de Premios Juventud 2026. Una de las presentaciones más explosivas de la noche fue la protagonizada por Kenia Os y Xavi, quienes interpretaron por primera vez su tema en colaboración “Malas Mañas”.

Entre los aplausos y emoción del público, los artistas conquistaron el escenario en una edición histórica para la distinguida premiación, pues se trató de la primera vez que se realizó fuera del continente americano.

Para la ocasión, Kenia Os optó por un llamativo atuendo de medias rojas y copas con pedrería de la casa de moda Chanel. Dicho look la convirtió en el blanco de piropos en redes sociales.

“Me encantó su outfit”, “Siembre bella nuestra Keni”, “Divina”, “No cualquiera con ese porte y belleza”, “Icónica y siempre imponiendo moda”, “Todo que ver ese look” y “Ganadora”, son algunas de las reacciones que se generaron en redes sociales.

Además de sacar chispas en el escenario con la presentación del tema “Malas Mañas”, Kenia Os y Xaxi salieron victoriosos dentro de la gala de premiación.

Por su parte, Kenia Os ganó junto a Lola Indigo en la categoría Girl Power por “Fifty Fifty”, superando a colaboraciones femeninas de artistas como Karol G y Greeicy, Anitta y Shakira, Yuridia y Majo Aguilar, Rosalía, Estrella Morente y Sílvia Pérez Cruz, así como Ha*Ash y María José.

Mientras tanto, Xavi se llevó la presea junto a Grupo Frontera en la categoría de Mejor Fusión Música Mexicana por el tema “No Capea”. En esta terna también se encontraban personalidades como Peso Pluma, Tito Double P, Fuerza Regida, Natanael Cano, Gabito Ballesteros, Chino Pacas y Víctor Mendívil.

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