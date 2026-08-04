Durante la entrega de “Premios Juventud 2026” se reconocerá a Marc Anthony y Yandel como ‘Agentes de Cambio’

Hoy, mediante un comunicado de prensa, TelevisaUnivision confirmó que Marc Anthony y Yandel serán reconocidos como ‘Agentes de Cambio’ durante la entrega de “Premios Juventud“. Este año y por primera vez, el evento se llevará a cabo en Europa como parte del “PJ Fest”, que dará inicio el 3 de septiembre desde el Auditorio Starlite en Marbella, España, según confirmó la televisora.

Todos los fans podrán elegir a los ganadores de las 50 categorías desde la plataforma de PremiosJuventud.com, la cual estará habilitada para este fin hasta el 10 de agosto.

¿Por qué serán reconocidos como ‘agentes de cambio’?

En el caso de Marc Anthony, ha sido considerado para este galardón por su compromiso con el desarrollo de las nuevas generaciones y su labor filantrópica a través de Maestro Cares Foundation. Esta es una organización que desde 2012 ha impulsado más de 35 proyectos en América Latina y Estados Unidos para mejorar la calidad de vida de niños y comunidades vulnerables.

Pero la organización y Marc también reaccionan ante las necesidades inmediatas que surgen en Latinoamérica, como es el caso del concierto “Unidos por Venezuela”, el cual está siendo liderado por el salsero. El evento benéfico es en sí una teletón internacional que apoyará la recuperación y reconstrucción del país tras los terremotos.

En cuanto a Yandel, el constante apoyo a iniciativas comunitarias y educativas, su compromiso con la salud mental en la industria musical y su impulso a nuevas generaciones de artistas y músicos es lo que le ha valido ser visualizado para este reconocimiento.

El cantante y productor musical se moviliza a través de proyectos benéficos, programas educativos y colaboraciones con artistas emergentes; el puertorriqueño ha utilizado su plataforma para abrir oportunidades y promover el desarrollo del talento latino.

Fecha y hora de transmisión

La entrega de “Premios Juventud” se transmitirá el día jueves 3 de septiembre a través de los siguientes canales de televisión: Univision, UNIMÁS y Galavisión.

Como en años anteriores, plataformas como ViX y YouTube también se unen a esta cobertura en vivo de costa a costa en EE. UU. Todo dará inicio a partir de las 7 p.m. Este / 6 p. m. Centro / 4 p.m. Pacífico y en México en el Canal 5 a las 5 p.m.

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