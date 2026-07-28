Nominados a Premios Juventud 2026: Carín León lidera la lista

La votación ya está abierta en PremiosJuventud.com para que los fans elijan a los ganadores de las 50 categorías hasta el 10 de agosto

PJ Fest será una experiencia cultural de seis días con eventos en Miami, Houston y Los Ángeles que culminará con Premios Juventud, por primera vez desde Marbella, España.

PJ Fest será una experiencia cultural de seis días con eventos en Miami, Houston y Los Ángeles que culminará con Premios Juventud, por primera vez desde Marbella, España. Crédito: Mezcalent

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Por  Jailene Girón

Luego de mucho tiempo de espera, TelevisaUnivision ha revelado la lista de nominados para la nueva edición de Premios Juventud 2026. Dicho evento, programado para el próximo 3 de septiembre, hará historia al celebrarse por primera vez en Europa como el evento estelar de PJ Fest, una semana completa de música, experiencias y conexiones con los fans.

En esta ocasión, Premios Juventud cuenta con 50 categorías que reconocen lo mejor de la música, la televisión, el streaming, los creadores de contenido y la cultura pop.

Por su parte, el exponente de regional mexicano Carín León se coronó como el máximo nominado de la edición con 9 selecciones, seguido por Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, con siete cada uno.

TelevisaUnivision anunció a los nominados a la 23ª edición de Premios Juventud.
Crédito: TelevisaUnivision | Cortesía

Mientras tanto, Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Ovy On The Drums, Quevedo, Romeo Santos, Shakira y Xavi recibieron seis nominaciones cada uno.

Será el próximo 3 de septiembre cuando decenas de artistas se den cita en el emblemático Anfiteatro Starlite de Marbella, España, para conocer a los ganadores que se llevarán el aclamado galardón.

El público podrá disfrutar del evento por la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión, YouTube y ViX a las 7 p.m. Este/ 6 p.m. Centro en EE. UU. en vivo de costa a costa y en México en el Canal 5 a las 5 p.m.

Checa de la lista de nominados aquí:

Artista Premios Juventud Femenina

  1. AITANA
  2. ANA MENA
  3. ANITTA
  4. ELENA ROSE
  5. KANY GARCÍA
  6. KAROL G
  7. NATTI NATASHA
  8. ROSALÍA
  9. SHAKIRA
  10. YOUNG MIKO

Artista Premios Juventud Masculino

  1. BAD BUNNY
  2. CARÍN LEÓN
  3. DANNY OCEAN
  4. FARRUKO
  5. MALUMA
  6. MYKE TOWERS
  7. QUEVEDO
  8. RAUW ALEJANDRO
  9. ROMEO SANTOS
  10. XAVI

Grupo o Dúo Favorito del Año

  1. DND I DO NOT DISTURB
  2. GENTE DE ZONA
  3. JOWELL Y RANDY
  4. LA OREJA DE VAN GOGH
  5. MANÁ6
  6. MAU Y RICKY
  7. MORAT
  8. RAWAYANA
  9. REIK
  10. SANTOS BRAVOS

La Nueva Generación Femenina

  1. AMAIA
  2. ANGELA LEIVA
  3. ANNASOFIA
  4. ARIA VEGA
  5. EMJAY
  6. ISADORA
  7. JUDELINE
  8. MAFALDA CARDENAL
  9. MAR SOLÍS
  10. NIC

La Nueva Generación Masculina

  1. BEBESHITO
  2. CLARENT
  3. DAMN GOLDO
  4. DFZM
  5. DIA
  6. JUAN DUQUE
  7. KRIS R.
  8. MAISAK
  9. SANTOS BRAVOS
  10. SEBAS BARCENAS

La Nueva Generación Música Mexicana

  1. ARMENTA
  2. CHUYIN
  3. EDGARDO NUÑEZ
  4. KAKALO
  5. KANE RODRIGUEZ
  6. LA NUEVA OLA DE LA CUMBIA
  7. LOW CLIKA
  8. MARIANGELA
  9. OMAR CAMACHO
  10. TOMBOCHIO

Mi Track Favorito

  1. CARITA LINDA- RAUW ALEJANDRO
  2. COLECCIONANDO HERIDAS- KAROL G & MARCO ANTONIO SOLÍS
  3. CORAZÓN- DANNY OCEAN
  4. LA PERLA- ROSALÍA & YAHRITZA Y SU ESENCIA
  5. ME ESTÁ DOLIENDO- CARÍN LEÓN & ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Álbum del Año

  1. DÓNDE ES EL AFTER?- RAWAYANA
  2. BABYLON CLUB- DANNY OCEAN
  3. BETTER LATE THAN NEVER- ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE
  4. EQUILIBRIVM- ANITTA
  5. LAMENTO EN BAILE- DADDY YANKEE6.LUX- ROSALÍA
  6. PALABRA DE TO’S (SECA)- CARÍN LEÓN8.SINFÓNICO (EN VIVO)- YANDEL
  7. STENDHAL- OZUNA & BEÉLE
  8. TROPICOQUETA- KAROL G

Mejor Euro-Song

  1. COM VOCÊ- JUDELINE & AMAIA
  2. DA ME- BAD GYAL
  3. LA GRACIOSA- QUEVEDO & ELVIS CRESPO
  4. LÁRGATE- ANA MENA
  5. MOJA1TA- LOLA INDIGO
  6. NO ME TIRES FLORES- ALEJANDRO SANZ & RELS B
  7. OH SI PUDIERA- MANUEL CARRASCO
  8. SI JUEGAS CONMIGO (ASA25)- JUAN MAGÁN & ABRAHAM MATEO
  9. SUPERESTRELLA- AITANA
  10. TODOS ESTAMOS BAILANDO LA MISMA CANCIÓN- LA OREJA DE VAN GOGH

Girl Power

  1. AMIGA MÍA- KAROL G & GREEICY
  2. BRUJERÍA (EN VIVO DESDE LA PLAZA DE TOROS LA MÉXICO)- YURIDIA & MAJO AGUILAR
  3. CHOKA CHOKA- ANITTA & SHAKIRA
  4. FIFTY FIFTY- KENIA OS & LOLA INDIGO
  5. GABRIELA (YOUNG MIKO REMIX)- KATSEYE & YOUNG MIKO
  6. HUIR- KANY GARCÍA & LIA KALI
  7. LA RUMBA DEL PERDÓN- ROSALÍA, ESTRELLA MORENTE & SÍLVIA PÉREZ CRUZ
  8. MUÑECA- BAD GYAL & DE LA ROSE
  9. MUXAXA- TOKISCHA & LA MAS DOLL
  10. TE APUESTO- HA*ASH & MARÍA JOSÉ

Colaboración OMG

  1. AMIGA MÍA- KAROL G & GREEICY
  2. BRUJERÍA (EN VIVO DESDE LA PLAZA DE TOROS LA MÉXICO)- YURIDIA & MAJO AGUILAR
  3. CHOKA CHOKA- ANITTA & SHAKIRA
  4. FIFTY FIFTY- KENIA OS & LOLA INDIGO
  5. GABRIELA (YOUNG MIKO REMIX)- KATSEYE & YOUNG MIKO
  6. HUIR- KANY GARCÍA & LIA KALI
  7. LA RUMBA DEL PERDÓN- ROSALÍA, ESTRELLA MORENTE & SÍLVIA PÉREZ CRUZ
  8. MUÑECA- BAD GYAL & DE LA ROSE
  9. MUXAXA- TOKISCHA & LA MAS DOLL
  10. TE APUESTO- HA*ASH & MARÍA JOSÉ

La Mezcla Perfecta

  1. A MEDIO VIVIR- RICKY MARTIN & CARÍN LEÓN
  2. CARTERAS CHINAS- ELENA ROSE, CAMILO & LOS ÁNGELES AZULES
  3. LA DEL PRIMER PUESTO- REIK & XAVI
  4. LA DEL PROCESO- GRUPO FRONTERA & MANUEL TURIZO
  5. NO QUIERO HABLAR- ÁNGELA AGUILAR & MARC ANTHONY
  6. UNA NOCHE CONTIGO- LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO & JUANES

Mejor Dance Track

  1. ALGO TÚ- SHAKIRA & BEÉLE
  2. BAI-LALA- ABRAHAM MATEO
  3. DANDO VUELTAS- RAUW ALEJANDRO
  4. ESA DIVA- MELODY
  5. MOTINHA 2.0 (METE MARCHA) REMIX- DENNIS, LUÍSA SONZA & EMILIA
  6. NO BAILES SOLA (NSM25)- JUAN MAGÁN & LUCHO RK
  7. POLAROID- ELADIO CARRIÓN
  8. SECRETO (REMIX)- PAYASO X LEY, NYNO VARGAS, OMAR MONTES & ERNESTO LOSA
  9. SORRY PAPI- TOPIC & BECKY G
  10. YAPAQUE- FARRUKO, GREEICY & STEVE AOK

Mejor tema en cumbia

  1. CELOSA- KE PERSONAJES & J BALVIN
  2. CON OTRA- CAZZU
  3. CUANDO UNA MUJER- MARIANGELA
  4. CUMBIANDO- LA NUEVA OLA DE LA CUMBIA & LA COREAÑERA
  5. PRIETA DE MI VIDA- LOS MIRLOS & GUAYNAA
  6. YO ME LO BUSQUÉ- LOS ÁNGELES AZULES & THALIA

Productor del Año

  1. ANDY CLAY
  2. BIZARRAP
  3. CASTA
  4. EDGAR BARRERA
  5. FUX BEAT
  6. LA PACIENCIA
  7. MAG
  8. NICO COTTON
  9. OVY ON THE DRUMS
  10. SKY ROMPIENDO

Mejor Tour

  1. BAILEMOS OTRA VEZ TOUR- CHAYANNE
  2. COSA NUESTRA WORLD TOUR- RAUW ALEJANDRO
  3. DE SONORA, PARA EL MUNDO- CARÍN LEÓN
  4. DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS WORLD TOUR- BAD BUNNY
  5. DINASTÍA TOUR- PESO PLUMA
  6. LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR- SHAKIRA
  7. LATINAJE TOUR- CAZZU
  8. LUX TOUR- ROSALÍA
  9. MEJOR TARDE QUE NUNCA TOUR- ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE
  10. VIVIR SIN AIRE TOUR- MANÁ

Mejor Álbum Urbano

  1. AFROLOVA 25′- RELS B
  2. CORSA- ELADIO CARRIÓN
  3. DO NOT DISTURB- YOUNG MIKO
  4. EL BAIFO- QUEVEDO
  5. EL SOBREVIVIENTE WWW- WISIN
  6. HOPI SENDÉ- RYAN CASTRO
  7. ISLAND BOYZ- MYKE TOWERS
  8. LA 8VA MARAVILLA- ARCÁNGEL
  9. MANDA LA PLENA MOH- FARRUKO
  10. STENDHAL- OZUNA & BEÉLE

Mejor Canción Pop/Urban

  1. BABYLON- VENESTI & NICKY JAM
  2. BRONCEADOR- MALUMA
  3. CANCIÓN PARA REGRESAR- SEBASTIÁN YATRA, LUCHO RK, BELINDA & GENTE DE ZONA
  4. COSITA LINDA- ELENA ROSE & JUSTIN QUILES
  5. MENOS EL CORA- RYAN CASTRO & MANUEL TURIZO
  6. PARIS- BOZA & SECH

Mejor Canción Pop

  1. BEBIENDO LÁGRIMAS- MAR SOLÍS
  2. BÉSAME- ALEJANDRO SANZ & SHAKIRA
  3. LA DEL PRIMER PUESTO- REIK & XAVI
  4. LA PELIRROJA- SEBASTIÁN YATRA
  5. MAL ESCRITO- CARLOS RIVERA & MALÚ
  6. MI HISTORIA ENTRE TUS DEDOS- MATTEO BOCELLI & GIANLUCA GRIGNANI
  7. SI TUVIERA QUE ELEGIR- RICARDO MONTANER, CAMILO & EVALUNA MONTANER
  8. ¿TE ACUERDAS?- DND I DO NOT DISTURB & R!CH YASHEL
  9. TIERRA MÍA- KANY GARCÍA
  10. UN ABRAZO- GLORIA TREVI

Mejor Canción Pop Rock

  1. ¿ES EN SERIO?- ELA TAUBERT
  2. MUÉRDEME- JUANES & BOMBA ESTÉREO
  3. SIN TI- MORAT & JAY WHEELER
  4. VIVIR SIN AIRE- MANÁ & CARÍN LEÓN
  5. VUELVE-BLACK GUAYABA

Mejor Canción Pop – Nueva Generación

  1. COM VOCÊ- JUDELINE & AMAIA
  2. HECHO PARA TI- LATIN MAFIA & OMAR APOLLO
  3. MORFINA- HUMBE
  4. NUNCA ME LO ESPERÉ- PISO 21 & LASSO
  5. TUS INICIALES- LOLA INDIGO, LIA KALI, QUERALT LAHOZ & SALMA

Mejor Álbum Pop

  1. ¿QUÉ SIGNIFICA EL AMOR?- CARLOS RIVERA
  2. ¿Y AHORA QUÉ +?- ALEJANDRO SANZ
  3. APAMBICHAO- MANUEL TURIZO
  4. BENDITO VERANO- ELENA ROSE
  5. CUARTO AZUL- AITANA
  6. JUANESTEBAN- JUANES
  7. KMO- PABLO ALBORÁN
  8. LA LLAVE- MAU Y RICKY
  9. PUERTA ABIERTA- KANY GARCÍA
  10. TQ+- REIK

Mejor Álbum Música Mexicana

  1. ¿QUIEN + COMO YO?- CHRISTIAN NODAL
  2. 111XPANTIA (DELUXE)- FUERZA REGIDA
  3. ARRIBA LA COMPAÑIA- LOS DOS DE TAMAULIPAS
  4. DINASTÍA- PESO PLUMA & TITO DOUBLE P
  5. EL MUNDO ES DEL QUE SE ANIMA- CALIBRE 50
  6. LO QUE ME FALTA POR LLORAR- GRUPO FRONTERA
  7. LA FERNÁNDEZ- CAMILA FERNÁNDEZ
  8. NADIE SE VA COMO LLEGÓ- ÁNGELA AGUILAR
  9. PALABRA DE TO’S (SECA)- CARÍN LEÓN
  10. SILENCIO HABLA- OSCAR ORTIZ

Mejor Álbum Tropical

  1. BETTER LATE THAN NEVER- ROMEO SANTOS & PRINCE ROYCE
  2. EL ÚLTIMO BAILE- SILVESTRE DANGOND & JUANCHO DE LA ESPRIELLA
  3. EL ÚLTIMO DISCO VOL.1- CARLOS VIVES
  4. GRIS- LUIS FIGUEROA5.LA COVERTURA- GUAYNAA
  5. MÚSICA PARA BAILAR- FARIANA7.POETA HERÍO- ELVIS CRESPO
  6. RADIO VENEZUELA- CHINO Y NACHO, CHYNO MIRANDA & NACHO
  7. SOY- DANIELA DARCOURT
  8. SWINGKETE VOL.1 – MARATÓN- CHRISTIAN ALICEA

Mi Actor Favorito

  1. ANDRÉS PALACIOS -MI VERDAD OCULTA
  2. DIEGO KLEIN -GUARDIÁN DE MI VIDA
  3. EMMANUEL PALOMARES -LOS HILOS DEL PASADO
  4. GABRIEL SOTO -MONTEVERDE
  5. MARCUS ORNELLAS -DOMÉNICA MONTERO

Mi Actriz Favorita

  1. ANGELIQUE BOYER -DOMÉNICA MONTERO
  2. OKA GINER -TAN CERCA DE TI, NACE EL AMOR
  3. SILVIA NAVARRO -GUARDIÁN DE MI VIDA
  4. SUSANA GONZÁLEZ -MI VERDAD OCULTA
  5. YADHIRA CARRILLO -LOS HILOS DEL PASADO

Creator Del Año

  1. ANDREA FARGA
  2. HÉCTOR DE LA GARZA
  3. JENNY SOLARES
  4. NACHTER
  5. TÍO NÉSTOR

Podcast del Año

  1. EL CHAL CON PAO SASSO
  2. LA COTORRISA
  3. PINKY PROMISE
  4. ROCA PROJECT
  5. YO PUDE, TU PUEDES

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