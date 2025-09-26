Bad Gyal desató suspiros en Premios Juventud con un vestido de encaje

La velada de los Premios Juventud 2025, llevada a cabo en Panamá este jueves 25 de septiembre, reunió a decenas de estrellas del mundo del entretenimiento que dieron mucho de qué hablar con sus despampanantes looks. Una de ellas fue la cantante Bad Gyal, quien fiel a su estilo extravagante, optó por un vestido que dejó muy poco a la imaginación. ¡Sigue leyendo para enterarte!

Siguiendo la tendencia del encaje, la intérprete de temas como “Chulo” y “Guay” eligió como su atuendo un sensual vestido negro transparente de manga larga y con costuras marcadas que acentuaron su figura. Además, la escandalosa tela de dicha pieza evidenció los tatuajes con los que cuenta la española.

El beauty look destacó por su maquillaje bronceado, con sombras neutrales y un lip combo nude característico de la famosa. Su larga melena rubia descansó sobre sus hombros en un medio recogido con ondas suaves.

Bad Gyal inmortalizó su propuesta en moda a través de una publicación en Instagram que, a solo unas horas de ser publicada, ya había recaudado miles de ‘me gusta’ y comentarios que hacían alusión a su estilo atrevido.

“La reina que eresssssss”, “Reina”, “El peinado”, “Hermosa”, “Dios mío”, “Guapísima”, “La mejor”, “La reina de España”, “Que diosa”, “Wow”, “Mi templo, mi todo”, “Diva, siempre devorando con tus looks” y “La canción describe exactamente a Bad Gyal”, dijo un usuario haciendo referencia al tema con el que la artista acompañó su post. Hablamos del tema “Ella”, en colaboración con Zion.

Premios Juventud 2025, una velada llena de ganadores

Además del derroche de talento y sensualidad, la noche estuvo cargada de emociones fuertes al revelarse los nombres de los artistas y proyectos que se coronaron como los grandes ganadores. Dentro de la lista de los artistas más ganadores de esta edición número 22 destacaron Bad Bunny y Morat.

Por su parte, el boricua se coronó como el cantante con más galardones al recibir 3 premios de las 6 nominaciones que tenía, incluyendo: “Mejor Urban Track” por ‘DTMF’, “Mejor Mezcla Urbana” por el tema ‘Adivino’ en colaboración con Myke Towers, y “Mejor Álbum Urbano” por ‘Debí Tirar Más Fotos’.

Mientras tanto, la agrupación colombiana se llevó las tres preseas para las que estaba nominada: “Grupo o Dúo Favorito del Año”, “Mejor Canción Pop Rock” por ‘Me Toca a Mí’ en colaboración con Camilo, y “Mejor Álbum Pop” por ‘Ya Es Mañana’.

Asimismo, los cantantes Carlos Vives y Myke Towers recibieron el reconocimiento “Agentes de Cambio” como resultado de sus contribuciones para mejorar las condiciones de vida en diversos puntos de América Latina.

