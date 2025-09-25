¡Natti Natasha revela que tendrá una niña durante los Premios Juventud 2025!

La reconocida reguetonera dominicana Natti Natasha convirtió su participación en los Premios Juventud 2025 en un momento inolvidable al revelar, de la manera más emotiva y espectacular, que su segundo bebé será una niña.

El anuncio, que conmovió tanto al público presente como a sus millones de seguidores en redes sociales, marcó uno de los momentos más especiales de la ceremonia.

Para hacer oficial la noticia, Natti Natasha interpretó un tema especial acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, elevando la experiencia a un nivel artístico y emocional sin precedentes. El clímax llegó cuando todo el escenario se iluminó de color rosado, confirmando lo que muchos ya intuían: ¡será una hermanita para Vida Isabell, su primera hija!

En declaraciones previas al evento, la cantante de 38 años compartió que formar una familia ha sido uno de sus sueños más grandes, y expresó su profunda gratitud hacia la vida por permitirle tener ahora dos hijas. “Agradezco a la vida que me haya dado dos niñas”, dijo con emoción, destacando la alegría que siente al expandir su hogar con tanto amor.

Además, su compañero sentimental también afirmó que quería “lo mismo que Vida”, es decir, una hermanita. Raphy Pina se mostró muy feliz de estar escribiendo este capítulo junto a la cantante dominicana.

El paso de Natti Natasha por la alfombra azul

Durante la alfombra azul, Natti Natasha lució deslumbrante con un vestido ceñido lleno de brillos que resaltaba su embarazo con elegancia y confianza.

En una entrevista con la presentadora venezolana Migbelis Castellanos, quien no dudó en felicitarla por su belleza y atreverse a adivinar que esperaba una niña, Natti habló también del apoyo incondicional de su primogénita durante este nuevo embarazo. “Vida Isabell me ha dado mucho amor y compañía en este proceso”, confesó.

Las redes sociales no tardaron en explotar de reacciones ante el emotivo gender reveal. Los fanáticos inundaron las plataformas con mensajes como:

“Natti Natasha se merece ser tan feliz con sus bebés… ¡Real que llore de emoción!”, “Qué bonito el gender reveal de Natti Natasha”, “Estoy llorando con Natti Natasha”.



En la noche de los Premios Juventud no le faltaron motivos para celebrar a la cantante, ya que también se llevó el premio a ‘Mejor Álbum Tropical.

Seguir leyendo: