Natti Natasha revelará el sexo de su bebé en Premios Juventud con una canción inédita

La estrella dominicana Natti Natasha sorprenderá al mundo en la próxima edición de los Premios Juventud al revelar, por primera vez, el sexo de su segundo hijo en un momento único y emotivo: ¡a través de una canción original!

En una entrevista exclusiva con Jomari Goyso en Despierta América (Univision), la cantante confirmó que abrirá la gala del jueves 25 de septiembre desde Panamá con una pieza creada específicamente para anunciar el género de su bebé.

“Es una canción que hice específicamente para revelar el sexo del bebé”, dijo Natti, quien se mostró visiblemente emocionada. “Es un momento de felicidad, de bendición, de alegría… y me siento más sexy que nunca”.

¿Alguna pista?

Aunque no dio pistas sobre si será niño o niña, sí compartió que su hija mayor, Vida Isabelle —de apenas unos años—, ya tiene una fuerte opinión:

“Ella quiere hembra, ella dice que tiene que ser una hermana”. Por su parte, el presentador Jomari Goyso aventuró que será un niño, pero solo el escenario de los Premios Juventud desvelará la verdad.

La artista, quien ha mantenido un estilo de vida activo durante su embarazo, aseguró que sigue entrenando con boxeo y pesas, aunque reconoció: “Cuando estoy cansada, no hago nada”.

“Va a ser una noche mágica, especial”, prometió Natti, anticipando una performance llena de emoción, color y simbolismo para ella, los asistentes y, por supuesto, sus fans.

Sin duda, su energía y vitalidad han sido inspiración para miles de seguidores que la ven como un ejemplo de maternidad poderosa y auténtica. De hecho, hace poco causó furor al presentarse en Colombia, con su avanzado estado de embarazo, para cantar junto a Silvestre Dangond.

“Qué felicidad la mía de volver a Colombia, esta vez cantando junto a @silvestredangond. No saben cuánto me lo gocé. Con mi barriguita, la lluvia, el vallenato y disfrutando cada momento en este lugar que siempre me abre las puertas y me hace sentir en casa“, expresó la estrella del reggaetón en un post en Instagram.

Los fans ya no pueden esperar: el jueves 25 de septiembre, a las 7 p.m. / 6 p.m. CT, Univision transmitirá en vivo desde Panamá uno de los momentos más esperados de la temporada musical.

