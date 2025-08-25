Raphy Pina pidió consejos a sus fans para su boda con Natti Natasha

Raphy Pina manifestó recientemente su deseo de avanzar en su relación con la cantante dominicana Natti Natasha y formalizar su unión en matrimonio.

A través de sus redes sociales, el productor musical pidió consejos a sus seguidores sobre cómo organizar la boda: si debía ser un evento público o privado.

Esta petición generó muchas expectativas entre sus fans, quienes se mostraron muy interesados en los detalles del evento que aún no han sido revelados.

Aunque hasta la fecha no se ha confirmado una fecha exacta para la boda, la reciente iniciativa de Pina de solicitar opiniones demuestra que los preparativos podrían comenzar pronto.

En febrero de 2021, la pareja anunció su compromiso tras mantener un noviazgo secreto por varios años. Al poco tiempo, la cantante y el productor anunciaron que estaban esperando su primera hija juntos: Vida Isabelle.

Hace poco, la pareja anunció que están esperando su segundo bebé juntos.

En junio, la cantante dominicana anunció que está esperando su segundo bebé, fruto de su relación con Raphy Pina.

A través de su cuenta de Instagram, Natti Natasha compartió un video que el que confirmaba que el próximo año saldrá de gira luego del nacimiento de su segundo bebé.

“Hay cosas que pueden esperar, pero esto no”, dijo señalando su barriga. “Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar, así que confirmado: tour 2026 pero con familia agrandada”, reveló.

