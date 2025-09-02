Natti Natasha causó furor en Colombia con su última presentación antes de dar a luz

A solo unas semanas de convertirse en madre por segunda ocasión, la cantante Natti Natasha decidió sorprender a sus fanáticos colombianos con una presentación especial en el concierto de Silvestre Dangond, compartiendo una velada llena de emociones y música que documentó desde sus redes sociales.

Y es que como ya es costumbre, la intérprete de temas como “Sin Pijama” y “Runaway Love” colocó una publicación en la que dio una mirada inédita a lo que acontece en su vida. En esta ocasión, se trató de un par de fotografías desde un ascensor apenas unos minutos antes de subirse a la tarima.

“Qué felicidad la mía de volver a Colombia, esta vez cantando junto a @silvestredangond.

No saben cuánto me lo gocé. Con mi barriguita, la lluvia, el vallenato y disfrutando cada momento en este lugar que siempre me abre las puertas y me hace sentir en casa“, escribió Natti Natasha para acompañar el post donde se le ve enfundada en un llamativo conjunto de croptop y falda de color verde que dejó en evidencia su prominente pancita de embarazo.

Sin embargo, esta no fue la única mención de su escapada express a territorio colombiano, pues un día después, la esposa de Raphy Pina publicó un dump de los mejores momentos vividos durante su estancia, así como los encuentros con amigos y colegas que tuvo antes de volver a su residencia en Miami.

Junto a este post, Natti Natasha no solo reflexionó sobre su cariño por Colombia, también hizo mención del deseo que tiene por volver de manera formal para presentarse ante sus seguidores una vez que de la bienvenida a su bebé.

“Este fin de semana en Colombia fue pura alegría, sabor y cariño. Me lo gocé de principio a fin, gracias por tanto amor“, comenzó su mensaje la exponente del género urbano.

“Ya saben que cuando mi barriguita me dé permiso, volveré a cantar y bailar con ustedes como siempre. Mientras tanto, seguimos contando los días para conocer al nuevo baby“, dijo Natti para concluir.

Como resultado de esta hazaña, los comentarios por parte de sus fans no se hicieron esperar, llenándola de felicitaciones y aplausos ante su entrega a los escenarios, a pesar de encontrarse en la recta final de su embarazo: “Bella”, “Cada día más hermosa”, “La mami más bella”, “Que linda y esa barriguita esta grande, creo que pronto seremos ti@s” y “La más linda, con el tema más lindo”, son algunas de estas reacciones.

Seguir leyendo:

• Natti Natasha derrite las redes al mostrar lo grande que ya está su pancita de embarazada

• Raphy Pina pidió consejos a sus fans para su boda con Natti Natasha

• Natti Natasha derrite las redes con ultrasonido de su bebé: “Está chupándose el dedo”