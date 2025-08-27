Natti Natasha derrite las redes al mostrar lo grande que ya está su pancita de embarazada

La cantante Natti Natasha, quien muy pronto le dará la bienvenida a su segundo hijo, conquistó las redes sociales con las fotografías que compartió que dan muestra de lo avanzado que ya está su embarazo.

La pareja de Raphy Pina recurrió a su cuenta de Instagram para deleitar a sus más de 35 millones de seguidores con unas fotografías que la muestran disfrutando de la playa y de un paseo en tate, mientras posaba para la lente mostrando su pancita al natural.

“El tiempo pasa volando y con él vamos cumpliendo sueños. A veces las bendiciones más grandes llegan de sorpresa, y créanme… todavía no me lo creo. 👏🏼💫”, se lee en un fragmento del texto con el que acompañó las fotografías que se tomó en la isla de Palominos en Puerto Rico.

Aunque ella y su bebé son los grandes protagonistas de la sesión de fotos, Natti Natasha también posó en compañía de su pareja y de Vida Isabelle, su aún única hija.

“He logrado tanto en el entretenimiento, pero estas bendiciones que hoy me regala la VIDA superan cualquier meta profesional. Estoy viviendo la etapa más hermosa que jamás imaginé. ❤️ Pronto nos veremos nuevamente porque sigo trabajando en silencio, pero lo más importante en este momento está aquí, en estas fotos: mi familia, mi mayor tesoro”, escribió Natti.

Su publicación se llenó de inmediato de corazones rojos y de comentarios, pues sus fans y sus amigos famosos ya mueren por conocer al nuevo miembro de la familia Pina Gutiérrez .

“Wow qué belleza”, le escribió Chiky BomBom, mientras que Francisca y Rodner Figueroa la llenaron de emojis de corazón.

