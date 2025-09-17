Natti Natasha invita a sus fans a su baby shower: “Queremos celebrarlo con ustedes”

Natti Natasha quiere compartir los momentos importantes de su embarazo con sus fans. Por eso, la cantante dominicana invitó a sus seguidores a su baby shower.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de “La mejor versión de mí” anunció que hará un gran baby shower en The Mall Of San Juan, en Puerto Rico, al que podrán asistir todos sus fans.

“Ustedes saben que siempre me gusta compartir mis momentos más especiales con todos ustedes, como siempre. Ahora, con la bendición más grande que viene en camino, quiero celebrarlo así mismo, en grande y con todos ustedes”, dijo la cantante.

El gran evento tendrá lugar el domingo 28 de septiembre y la única condición para asistir será llevar uno de estos objetos: comida enlatada, pañales o juguetes, que serán donados a organizaciones benéficas de la isla.

El evento contará con actividades y presentaciones en vivo de DJ Luian y Natti Natasha.

¿Cuándo Natti Natasha anunció su segundo embarazo?

En junio, la cantante dominicana anunció que está esperando su segundo bebé, fruto de su relación con Raphy Pina.

A través de su cuenta de Instagram, Natti Natasha compartió un video que el que confirmaba que el próximo año saldrá de gira luego del nacimiento de su segundo bebé.

“Hay cosas que pueden esperar, pero esto no”, dijo señalando su barriga. “Esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar, así que confirmado: tour 2026 pero con familia agrandada”, reveló.

Raphy Pina y Natti Natasha tienen una hija juntos: Vida Isabelle, quien nació en 2021; sin embargo, el productor tiene otros tres hijos fruto de su relación anterior.

Seguir leyendo:

· Natti Natasha está embarazada de su segundo bebé con Raphy Pina

· Vida Isabelle, la hija de Natti Natasha y Raphy Pina, celebra con gran fiesta su cumpleaños 4

· Raphy Pina pidió consejos a sus fans para su boda con Natti Natasha