En Vivo | Premios Juventud: Lo mejor de la alfombra Azul, ganadores y más

Alleh & Yorghaki, Bad Gyal, Boza, Camilo, Camila Fernández, Carlos Vives y Emilia son algunos de los artistas que se presentarán en vivo.

La edición 2025 de los Premios Juventud se transmitió desde Panamá.  Crédito: Televisa/Univision | Cortesía

Por  Eili Córdova

18:23

Carín León gana ‘Mejor Álbum Música Mexicana’

Con su disco ‘Boca Chueca Vol. 1’, el cantante mexicano Carín León se llevó el Premio Juventud en la sección ‘Mejor Álbum Música Mexicana’.

18:11

“Soltera” de Shakira gana ‘Mejor Canción Pop/Urbano’

La estrella colombiana Shakira se convirtió en una de las primeras ganadoras de la noche. Su canción ‘Soltera’ se llevó el premio en la categoría ‘Mejor Canción Pop/Urbano’. A través de X, ante Twitter, la cantante escribió ‘Soltera’ me mostró el poder de la amistad, del coleguismo y lo mejor; que las mujeres juntas somos aún más fuertes!”

