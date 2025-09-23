Premios Juventud 2025: lista completa de presentadores y artistas que subirán al escenario

La entrega de Premios Juventud 2025 se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre, desde la ciudad de Panamá. Univisión, como parte de la promoción del evento, invitó a un grupo de creadores de contenido que ya están promoviendo no solo la ceremonia, sino también el país centroamericano.

Como parte del evento, se realizarán varios especiales en donde se reconocerá a dos personalidades en la categoría de “agente de cambio”. Y ellos son: Carlos Vives y Myke Towers.

Quiénes subirán al escenario esta noche:

El escenario de Premios Juventud recibirá una noche inolvidable llena de sorpresas excepcionales, estrenos mundiales y colaboraciones extraordinarias, con presentaciones de:

Alemán, Alleh & Yorghaki, Bad Gyal, Boza, Camilo, Camila Fernández, Carlos Vives, DND, Dímelo Flow, Emilia, Erika Ender, Esaú Ortiz, Farruko, Fonseca, Gaitanes, Gloria Trevi, Grupo Firme, Grupo Niche, Hamilton, Kevin Aguilar, Lola Índigo, Los Rabanes, Louis BPM, Maluma, Makaco El Cerebro, Marc Anthony, Mari La Carajita, Morat, Myke



Ellas y ellos son los presentadores de la noche:

Adamari López, Agudelo 888, Andrea Bejar, Alex Fernández, Angélica García, Angélica Rivera, Ariadna Gutiérrez, Brianda Deyanara, Carlos Arenas, Daniel Elbittar, Daniel Nohra, De La Ghetto, Diego Klein, Eduin Caz, Eddy Lover, El Bueno, La Mala y El Feo, Grupo Barak, Jess Judith, Julián Gil, Kenia Os, Kunno, La Cruz, Luis Figueroa, Luciana Sismondi, Luz Gaggi, Majo Aguilar, Marc Crosas, María José, Maye, Migbelis Castellanos, Paloma Morphy, Patty Castillo, Patty Delgado, Renata Flores, Sofía Castro, Valentina Ferrer, Valeria Marín, Ximena Córdoba y Yeri Mua.

Por primera vez, Premios Juventud se celebrará durante el Mes de la Herencia Hispana, rindiendo homenaje a la vibrante cultura y al talento de América Latina desde una de sus ciudades más dinámicas, Panamá.

