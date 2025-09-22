Dónde ver la entrega de “Premios Juventud”, a través de la señal internacional

Alejandra Espinoza, Nadia Ferreira y Clarissa Molina serán las conductoras de “Premios Juventud“. La ceremonia se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre y tendrá como sede el Centro de Convenciones Figali en Ciudad de Panamá.

“Evolucionando al ritmo de la música”, ese es el tema de la entrega de premios en donde las estrellas más imponentes de la música y cultura latina dirán presente con inolvidables presentaciones en vivo, estrenos musicales, potentes homenajes y reconocimientos especiales.

Regresa “Noche de Estrellas”

Migbelis Castellanos, Brianda Deyanara, Roberto Hernández, Kunno y Diego Klein serán los presentadores del espacio “Noche de Estrellas”. Este es un especial desde la alfombra azul que contará con entrevistas exclusivas a celebridades, y en donde el plato fuerte será la evaluación de lo mejor de la moda.

TelevisaUnivision confirma que para esta ocasión dispondrá, por primera vez, de un espacio dedicado a creadores digitales e influencers.

Inmediatamente después, el show principal iniciará a las 8 p.m. ET / 7 p.m. CT, con transmisión en vivo tanto del show de la alfombra como de la ceremonia de premios en:

EE. UU.: Univision, UNIMÁS y Galavisión

Univision, UNIMÁS y Galavisión Streaming (EE.UU. y la mayoría de los países de Latinoamérica): ViX

ViX Panamá: Telemetro y RPC

Telemetro y RPC Disponibilidad internacional: Canadá – Canal Telelatino Costa Rica – Canal 4 El Salvador – Canal 35 Guatemala – Canal 7 Honduras – Canales 5 y 3 México – Canal 5 Nicaragua – Canal 2 Paraguay – Canal Latele (11) República Dominicana – Canales 5 y 15 Venezuela – Canal Venevisión (4)



Transmisión digital de Premios Juventud

Alejandra Jaramillo, Beta Mejía, Kunno, Yeri Mua y con la participación especial de Candy Lover, Marelissa y Vicky Van serán los conductores especiales de este espacio.

La transmisión dará inicio a las 6:30 p.m. ET / 5:30 p.m. CT en las plataformas sociales de Univision, incluyendo YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X y ViX. La transmisión comenzará con la llegada de los invitados a la alfombra azul y se extenderá durante toda la gala.

