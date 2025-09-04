Carlos Vives y Myke Towers serán homenajeados como “Agentes de Cambio” en Premios Juventud 2025

Carlos Vives y Myke Towers serán reconocidos como los “Agentes de Cambio” de este año durante la ceremonia de Premios Juventud que se llevará a cabo en la ciudad de Panamá, durante el mes de la “Herencia hispana”.

Este reconocimiento, según destaca TelevisaUnivision, celebra su compromiso inquebrantable con el impacto social, el desarrollo comunitario y la preservación cultural en toda América Latina.

Los fans de este par de artistas podrán ver la ceremonia en vivo el jueves 25 de septiembre a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. En esta edición se buscará destacar la cultura y el talento de América Latina desde una de sus ciudades más dinámicas de Centroamérica.

El impacto de los artistas a través de sus fundaciones

Carlos Vives recibirá este homenaje gracias a su dedicación al desarrollo cultural y comunitario, tanto en Colombia como en el resto de América Latina. El trabajo del cantante colombiano, en dicha índole, se realiza a través de su “Fundación Tras La Perla”.

La organización de dicha entidad lidera iniciativas sostenibles enfocadas en mejorar la educación, el bienestar y la conservación del ecosistema en Santa Marta y sus alrededores.

En el caso de Myke Towers, su distinción se debe al trabajo de alto impacto con la “Young Kingz Foundation”, una organización sin fines de lucro enfocada en empoderar a comunidades vulnerables, especialmente en Puerto Rico y América Latina.

La misión de la fundación incluye mejorar el acceso al deporte, la educación y oportunidades de desarrollo personal, dejando un legado para las futuras generaciones.

Presentaciones en vivo

Mediante un comunicado de prensa, TelevisaUnivision también confirmó que Carlos Vives se presentará en el escenario de Premios Juventud junto al legendario Grupo Niche, interpretando una nueva versión en salsa de su clásico “La Tierra del olvido”.

Juntos prometen una de las actuaciones más esperadas e impactantes de la noche, seguida de una colaboración sorpresa electrizante con Sergio George.

Myke Towers, por su parte, también regresa al escenario de Premios Juventud para interpretar un popurrí que incluirá su canción “Degenere” junto a otros éxitos recientes de su nuevo álbum, “Island Boyz”, incluyendo “Soleao”, “Expectativas” y “Tengo Celos”.

Sigue Leyendo más de Premios Juventud aquí:

· Premios Juventud 2025: un segundo grupo de artistas se presentará en la gala

· Ellos son los primeros artistas confirmados para presentarse en Premios Juventud 2025

· Premios Juventud 2025: Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira se unen a Clarissa Molina como anfitrionas