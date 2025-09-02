Ellos son los primeros artistas confirmados para presentarse en Premios Juventud 2025

La entrega de Premios Juventud se transmitirá en vivo desde Ciudad de Panamá el jueves 25 de septiembre, en el horario de las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT. El evento se transmitirá a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Univision confirmó hoy al primer grupo de artistas que se presentarán en dicho evento, en donde se destacan los nombres de: Bad Gyal, Camilo, Farruko, Grupo Firme, Lola Índigo, Maluma, Morat y Xavi.

El evento será conducido por Alejandra Espinoza, Nadia Ferreira y Clarissa Molina. Todavía se desconoce si para este evento se contará con el espacio “Noche de Estrellas”, en donde se evalúa la moda y la tendencia de los famosos al vestir para dicha ceremonia.

Lista del primer grupo de nominados:

La sensación catalana Bad Gyal también debutará, presentando su canción “Da Me”. Este año cuenta con tres nominaciones.

también debutará, presentando su canción “Da Me”. Este año cuenta con tres nominaciones. Regresa al escenario el cantautor colombiano Camilo , dos veces ganador de Premios Juventud. Interpretará su éxito “Una Vida Pasada” y, junto a Morat, estrenará su colaboración “Me Toca a Mí”. Camilo está nominado en cuatro categorías.

, dos veces ganador de Premios Juventud. Interpretará su éxito “Una Vida Pasada” y, junto a Morat, estrenará su colaboración “Me Toca a Mí”. Camilo está nominado en cuatro categorías. El puertorriqueño Farruko , ganador de cinco Premios Juventud, regresa para interpretar “Bandido” y su más reciente sencillo, “Oe Oe”. El artista urbano tiene tres nominaciones.

, ganador de cinco Premios Juventud, regresa para interpretar “Bandido” y su más reciente sencillo, “Oe Oe”. El artista urbano tiene tres nominaciones. El aclamado Grupo Firme , ganador de ocho Premios Juventud, regresa para interpretar su éxito “El Beneficio de la Duda” de su más reciente álbum, “Evolución”. El grupo también tiene dos nominaciones este año.

, ganador de ocho Premios Juventud, regresa para interpretar su éxito “El Beneficio de la Duda” de su más reciente álbum, “Evolución”. El grupo también tiene dos nominaciones este año. La dinámica artista del pop y la música urbana, Lola Índigo , nominada a Premios Juventud 2025, hace su debut en el escenario de la premiación, presentando por primera vez en televisión su canción “ MOJA1TA ” de su nuevo álbum, Nave Dragón.

, nominada a Premios Juventud 2025, hace su debut en el escenario de la premiación, presentando por primera vez en televisión su canción “ ” de su nuevo álbum, Nave Dragón. Maluma , la superestrella colombiana con 10 Premios Juventud y cuatro nominaciones este año, interpretará su nuevo sencillo, “Bronceador”.

, la superestrella colombiana con 10 Premios Juventud y cuatro nominaciones este año, interpretará su nuevo sencillo, “Bronceador”. El cuarteto colombiano Morat hará su debut en Premios Juventud, interpretando “Sin Ti”. Camilo también se unirá a ellos para el estreno de su colaboración “Me Toca a Mí”. Morat está nominado a tres premios este año.

hará su debut en Premios Juventud, interpretando “Sin Ti”. Camilo también se unirá a ellos para el estreno de su colaboración “Me Toca a Mí”. Morat está nominado a tres premios este año. El artista urbano regional Xavi, dos veces ganador de Premios Juventud, hará su debut en el escenario, cantando su más reciente sencillo, “Corazón de piedra”. Este año, Xavi está nominado en tres categorías.

