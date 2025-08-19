Premios Juventud 2025: Todo lo que debes saber sobre la edición histórica en Panamá

Premios Juventud, el reconocido galardón que celebra lo mejor de la música, el entretenimiento y la cultura juvenil, anunció hoy los nominados para su 22ª edición, que por primera vez en su historia se llevará a cabo fuera de Estados Unidos.

El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá el 25 de septiembre, en una transmisión en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT.

Esta decisión marca un hito para TelevisaUnivision, ya que busca conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en un país latinoamericano, destacando la riqueza cultural de la región. El espectáculo, que durará cuatro horas, incluirá el tradicional pre-show “Noche de Estrellas de Premios Juventud”, donde las celebridades desfilarán por la alfombra roja.

Sumado a esto, la multifacética Clarissa Molina fue confirmada como una de las conductoras del evento, y próximamente se anunciarán más anfitriones que acompañarán la velada.

El diseño gráfico de este año en el logo de Premios Juventud está inspirado en Panamá. / Foto Cortesía de TelevisaUnivision. Crédito: TelevisaUnivision | Cortesía

¿Quiénes lideran las nominaciones?

Este año, Bad Bunny y Danny Ocean encabezan la lista de nominados con seis nominaciones cada uno, seguidos de cerca por Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma, quienes recibieron cinco nominaciones cada uno.

En total, 231 artistas compiten en 41 categorías, divididas en música, televisión, streaming y redes sociales. Las nominaciones reflejan las tendencias actuales bajo el lema “Evolucionando al ritmo de la música”, abarcando un período de elegibilidad del 31 de mayo de 2024 al 1 de junio de 2025.

Para esta edición, Premios Juventud introdujo ocho nuevas categorías que reconocen las preferencias de las nuevas generaciones:

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa – Fusiones de géneros tradicionales mexicanos con otros estilos

– Fusiones de géneros tradicionales mexicanos con otros estilos Mejor Canción Pop/Rítmica – Combinaciones de pop y música electrónica

– Combinaciones de pop y música electrónica Afrobeat Latino del Año – Celebra el auge de este género en la escena latina

– Celebra el auge de este género en la escena latina #GettingReadyWith – Premia a creadores de contenido de moda y belleza

– Premia a creadores de contenido de moda y belleza Podcast del Año – Reconoce el impacto de los podcasts en la cultura juvenil

– Reconoce el impacto de los podcasts en la cultura juvenil Stream Que Nos Pegó – Destaca series virales en redes sociales

– Destaca series virales en redes sociales #ModoAvión – Para influencers que inspiran a viajar y explorar el mundo

– Para influencers que inspiran a viajar y explorar el mundo POVFutbolero – Celebra a los creadores de contenido futbolero más virales

Además, este año se duplicaron las categorías dedicadas a creadores de contenido, pasando de cuatro a ocho, gracias a un panel de expertos que evaluó su influencia en redes sociales.

Principales categorías

Artista Premios Juventud del Año

Nominados:

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Karol G

Myke Towers

Natti Natasha

Netón Vega

Rauw Alejandro

Grupo o Dúo Favorito del Año

Nominados

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Mau y Ricky

Morat

Rawayana

La Nueva Generación Femenina

Nominadas

Aria Bela

De La Rose

Mari

Yailin La Más Viral

Yami Safdie

Yeri Mua

La Nueva Generación Masculina

Nominados

Alex Ponce

Alleh

Beéle

Ca7triel & Paco Amoroso

DND

Hamilton

Kapo

La Cruz

Roa

Yorghaki

Los ganadores serán decididos por voto popular, y los fans tienen hasta el 1 de septiembre para elegir a sus favoritos a través de la página oficial: premiosjuventud.com.

La edición 2025 de Premios Juventud promete ser una de las más emocionantes, con un cambio de sede histórico, grandes estrellas nominadas y nuevas categorías que reflejan la evolución del entretenimiento juvenil. Panamá se prepara para recibir a lo más grande de la música y el espectáculo latino en una noche llena de sorpresas.

